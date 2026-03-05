Expo Horeca Panamá reúne a líderes del sector hotelero y gastronómico en el país

El Megapolis Convention Center es la sede de un encuentro estratégico que congrega a los principales actores de los sectores hotelero, gastronómico y de cafés para analizar tendencias globales.

Inauguran Expo Horeca Panamá 2026 como epicentro de la industria hospitalaria

• Durante dos jornadas, empresarios y proveedores exploran oportunidades comerciales y soluciones en hospitalidad inteligente para impulsar la rentabilidad del sector en Panamá.

(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Este 5 de marzo, el Megapolis Convention Center fue el escenario de la inauguración de Expo Horeca Panamá 2026, el punto de encuentro que reúne a los principales actores de los sectores hotelero, gastronómico y de cafés del país. La apertura marcó el inicio de dos jornadas dedicadas al análisis, la innovación, el networking y la toma de decisiones estratégicas para la industria.

Tras una primera jornada enfocada en tendencias globales, turismo y visión de destino, la actividad continuará este 6 de marzo con una agenda centrada en la hospitalidad inteligente. El programa contempla el abordaje de temas como la experiencia del cliente, la innovación gastronómica y la rentabilidad del negocio dentro del ecosistema Horeca.

Innovación y hospitalidad inteligente

El desarrollo de Expo Horeca Panamá incluye una serie de conferencias y paneles sobre el uso de datos en la hospitalidad y el marketing de contenidos. Otros ejes temáticos de relevancia para los asistentes son el turismo médico, el diseño de menús como herramienta de venta y la innovación en el área de alimentos y bebidas.

Asimismo, se discutirá la selección estratégica de productos clave, como el café, adaptada para cada modelo de negocio. Estos espacios buscan ofrecer herramientas prácticas a los empresarios para optimizar sus operaciones y elevar los estándares de servicio en el mercado nacional.

Plataforma de conexión empresarial

Expo Horeca Panamá consolida su rol como una plataforma de conexión y aprendizaje, donde proveedores, empresarios y líderes del sector intercambian conocimiento. El entorno ha sido diseñado para que los participantes exploren nuevas oportunidades comerciales y analicen los desafíos actuales del mercado.

Con este encuentro, se busca impulsar el crecimiento de la industria a través de la colaboración y la adopción de nuevas tecnologías que permitan a los negocios locales mantenerse competitivos frente a las demandas internacionales.

