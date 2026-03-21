Nuevas zonas de cobertura de inDrive en el interior de Panamá impulsan la economía local

inDrive expande operaciones al interior de Panamá con comisión del 0% para conductores

• La plataforma de movilidad activa operaciones en cinco nuevas zonas del país bajo un modelo que permite a los conductores conservar la totalidad de sus ingresos.

(18/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma de movilidad inDrive anunció oficialmente el fortalecimiento de su presencia en el mercado panameño mediante la expansión de sus servicios a las localidades de Río Hato, Santiago de Veraguas, Chitré, Penonomé y Las Tablas. Esta fase de crecimiento de inDrive en el interior de Panamá introduce un modelo diferencial de 0% de comisión, diseñado para que los conductores locales puedan retener el 100% del valor de cada trayecto acordado.

Impacto económico y modelo de negocio

La activación de estas nuevas zonas operativas responde a la necesidad de equilibrar las condiciones del transporte urbano en provincias, donde persisten retos de competitividad y márgenes de ganancia reducidos para los transportistas. El modelo implementado permite una oportunidad económica tangible para los habitantes de estas comunidades, integrando tanto a taxis oficiales como a conductores particulares que cumplan con la normativa vigente.

Santiago Aguilar, representante del Cluster de Centroamérica y el Caribe para inDrive, destaca que la expansión es una iniciativa de impacto orientada a que miles de personas generen ingresos extra mediante viajes seguros y precios justos. Aguilar enfatiza que, tal como ocurrió en la ciudad de David, la empresa trabaja activamente en recomendaciones de precios y funcionalidades de seguridad para estas nuevas ubicaciones.

Autonomía en la negociación de tarifas

A diferencia de los modelos convencionales de transporte por aplicación, inDrive permite que los usuarios y conductores negocien directamente el costo del viaje dentro de la herramienta digital. Este sistema otorga mayor flexibilidad y autonomía a ambas partes, estableciendo un diálogo directo sobre el valor del servicio.

La aplicación ya se encuentra habilitada para el registro de nuevos conductores en las cinco zonas mencionadas. Con este movimiento, la compañía busca no solo ampliar su mapa de operación, sino también evolucionar la conversación sobre el transporte urbano y el desarrollo económico local fuera de la Ciudad de Panamá.

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