Ride-Check y nuevas funciones destacan en el informe de seguridad 2025 de inDrive

inDrive presenta su informe de seguridad 2025 con nuevos avances para Panamá

• Con la llegada de herramientas como Ride-Check y seguros especiales para conductores, inDrive refuerza su infraestructura de protección en el mercado panameño.

(30/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno donde la movilidad urbana y los servicios de entrega experimentan un crecimiento constante, inDrive ha presentado oficialmente su informe de seguridad 2025 para Panamá. Este documento resume los hitos alcanzados y las nuevas medidas tecnológicas implementadas para elevar los estándares de protección de su comunidad. El reporte destaca que la demanda de traslados se intensifica en áreas comerciales clave como Obarrio, Vía España, Albrook y Costa del Este, especialmente durante las festividades de fin de año.

Innovaciones tecnológicas en la plataforma

Dentro de los avances presentados en el informe de seguridad 2025, destaca la implementación de Ride-Check, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para detectar anomalías durante los trayectos, tales como detenciones prolongadas o desviaciones de la ruta establecida. Ante cualquier irregularidad, el sistema emite notificaciones automáticas tanto al pasajero como al conductor para verificar su bienestar, facilitando el contacto inmediato con servicios de emergencia o el reporte de incidentes.

Asimismo, la aplicación ha robustecido sus procesos de verificación de perfiles y ha mejorado la precisión del seguimiento en tiempo real. Para los conductores, se ha introducido un seguro especial que ofrece respaldo adicional en cada viaje, respondiendo a los desafíos operativos en horarios de alta concurrencia.

Colaboración institucional y prevención

Un pilar fundamental del balance anual ha sido el fortalecimiento de la alianza estratégica con la Policía Nacional. Según indica el reporte, esta cooperación ha permitido agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo y optimizar el seguimiento de incidentes en puntos críticos de la capital. Santiago Aguilar, Country Lead para Centroamérica en inDrive, señaló que la prioridad institucional es continuar desarrollando herramientas que protejan a los usuarios desde la prevención y la colaboración.

Además de las herramientas digitales, la compañía mantiene activas sus campañas de educación para fomentar prácticas seguras, como la confirmación de identidades antes de abordar y el uso de la función para compartir rutas con contactos de confianza. Con la publicación del informe de seguridad 2025, inDrive ratifica su compromiso de seguir innovando para garantizar viajes más confiables en todo el territorio panameño.

