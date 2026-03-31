Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé une gastronomía y barismo para formar nuevos talentos

Con una meta de 1,350 nuevos capacitados para 2026, Nestlé refuerza su compromiso con la inserción laboral y el emprendimiento juvenil en el sector gastronómico.
Nestlé Professional lanza ediciones 2026 de YOCUTA y Jóvenes Baristas en Panamá
• Los programas YOCUTA y Jóvenes Baristas se integran por primera vez en Centroamérica para ofrecer una formación integral en la industria de alimentos y bebidas.
(31/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Nestlé Professional ha puesto en marcha una nueva etapa de sus programas emblemáticos YOCUTA (Jóvenes Talentos Culinarios) y Nestlé Jóvenes Baristas. Esta estrategia, enmarcada en la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, busca potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones mediante la creación de valor compartido, uniendo por primera vez ambas disciplinas para ofrecer una visión 360 de la industria de la hospitalidad en la región centroamericana.
Expansión y metas de formación regional
La compañía ha logrado impactar a más de 254 mil jóvenes en Centroamérica a través de diversos pilares de su estrategia de juventud. Específicamente, en las áreas técnicas, el programa YOCUTA ha formado a 2,700 estudiantes de gastronomía, mientras que Jóvenes Baristas ha capacitado a 400 participantes. Para el ciclo 2026, la meta es incorporar a 1,350 nuevos talentos, brindándoles herramientas técnicas que faciliten su ingreso al mercado laboral o el impulso de sus propios emprendimientos en los sectores de cocina y café.
Susana de Freitas, Directora de Nestlé Professional Centroamérica, destacó en tercera persona que el futuro del sector reside en el talento joven. Según de Freitas, estos programas proporcionan conocimientos y experiencias esenciales antes de que los estudiantes den su primer paso profesional, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para las exigencias actuales del mercado.
Alianzas estratégicas y desarrollo en Panamá
El programa YOCUTA se enfoca en talleres y mentorías sobre tendencias gastronómicas, mientras que Nestlé Jóvenes Baristas profundiza en técnicas de tueste, cata, infusiones y servicio al cliente. Estos jóvenes son seleccionados mediante alianzas con más de 20 universidades y entidades sociales en toda la región. En el caso específico de Panamá, donde ya se han beneficiado 403 personas, la edición actual se desarrolla en conjunto con la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y The Panama International Hotel School.
El cronograma de formación en territorio panameño inició este mes de marzo y se extenderá hasta julio, culminando con la graduación de los participantes en agosto de 2026. Con estas acciones, la empresa reafirma su rol en el fortalecimiento del ecosistema gastronómico y cafetero, promoviendo la excelencia y la innovación como motores de crecimiento para la juventud centroamericana.
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