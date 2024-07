Innovación tecnológica para la seguridad en eventos deportivos: Una prioridad urgente

Protegiendo el terreno de juego con tecnología en seguridad

(29/Jul/2023 – web) Por Leopoldo Ruiz, director regional para Latinoamérica en Axis Communications.- Este verano ha sido una temporada deportiva bastante activa y emocionante para todos nosotros. Sin importar el deporte que nos mantenga al borde de nuestros asientos, no podemos negar que estos eventos nos unen y nos dan momentos memorables con familia y amigos. No obstante, el fin de semana pasado, al término de la Copa América 2024, millones vivimos una situación estresante debido a la falta de contención y control de las miles de personas que irrumpieron, algunos de manera violenta, al Estadio Hard Rock en Miami, Florida, por no querer perderse esta final tan esperada por todos.

Como espectador, este escenario caótico fue penoso de observar, pues era evidente que las autoridades locales fueron rebasadas por los asistentes que actuaron de esta manera. Como líder de una empresa de tecnología en videovigilancia y experto en seguridad, me lleva a pensar en la creciente necesidad que estadios y recintos deportivos tienen de tecnología y soluciones en innovación que apoyen a la prevención, detección y seguimiento a posteriori de este tipo de incidentes.

Eventos donde se esperan grandes multitudes de todo el mundo, como las Olimpiadas 2024 de París o la Copa Mundial 2026, por ejemplo, se convierten en un reto de alta complejidad, que en caso de no contar con el personal o las herramientas adecuadas que permitan la evaluación y el manejo efectivo de situaciones de riesgo, cualquier eventualidad puede convertirse en una desgracia rápidamente.

En las últimas tres décadas, se han perfeccionado las soluciones en seguridad y videovigilancia que contribuyen a la reducción de riesgos y a un mejor control de grandes multitudes. Con el auge de la tecnología y el crecimiento exponencial del uso de la Inteligencia Artificial, tenemos sistemas avanzados que otorgan a los organizadores un alto nivel de seguridad y protección desde distintos ángulos y perspectivas, que dan la capacidad de prevenir y gestionar eficazmente situaciones similares a las que se dieron al final de la Copa América, lo que resulta esencial para la seguridad y el éxito de futuros eventos deportivos.

Pienso en soluciones innovadoras y escalables de IoT y cámaras que ayudan a gestionar un gran número de personas con seguridad y eficiencia máximas. En soluciones de control de acceso basadas en IP, que mantienen a los espectadores en las áreas correctas y garantizan la protección y tranquilidad de los jugadores y los deportistas. Algunos de estos productos se basan en plataformas de software abiertas, para los cuales es muy sencillo agregar nuevas tecnologías. Los altavoces en red son otra herramienta excelente para gestionar multitudes, pues brindan indicaciones e información, especialmente en situaciones de emergencia.

Los avances tecnológicos disponibles para el sector deportivo están a la orden del día. Las cámaras, los accesorios y las analíticas integradas permiten optimizar estacionamientos y flujo de tráfico alrededor de las instalaciones, y resuelven rápidamente casos de robos y disputas de servicio al cliente. Incluso ayudan a mejorar la visión del juego. Equipos de varios deportes han utilizado este tipo de innovación para registrar la acción sobre el terreno de juego y obtener datos sobre su rendimiento.

El tema es muy extenso y podría dedicar páginas enteras sobre lo mucho que necesitamos de la tecnología para evitar situaciones como las que vimos el pasado fin de semana. No obstante, la tarea de la seguridad comienza mucho antes de que empiece el evento y termina mucho después de que se vaya el último asistente. Por tal razón, esperamos que esto sea una llamada de atención preventiva para los organizadores de los próximos eventos. Ahora es el momento perfecto para equiparse de las mejores soluciones de seguridad, con las que puedan dar el mejor espectáculo posible, sin dejar de lado la seguridad de los asistentes. Evitemos actuar como dice el viejo refrán: “¡Ahogado el niño, a tapar el pozo!”