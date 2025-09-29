Inversión en tecnología impulsa la descarbonización proyectos inmobiliarios, según experta

El camino de los proyectos inmobiliarios hacia la descarbonización: La visión de María José Bazo

• Más allá de la reducción de emisiones operativas, la descarbonización proyectos inmobiliarios requiere enfocarse en materiales, eficiencia energética integral, gestión inteligente del agua y economía circular, afirma la experta María José Bazo.

Ciudad de Panamá, Panamá.- Los desarrolladores inmobiliarios enfrentan una responsabilidad crucial en la mitigación de la crisis ambiental, considerando que el sector de la construcción es un gran consumidor de recursos naturales y genera aproximadamente el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono. La presidenta del Clúster para Centroamérica de Schneider Electric, María José Bazo, subraya que la descarbonización proyectos inmobiliarios es imperativa para la industria.

Según la experta, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) reporta que el sector de edificios y construcción representa el 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, con una significativa huella de carbono derivada de la producción de materiales clave como el cemento, el acero y el aluminio.

Descarbonización: Más Allá de las Emisiones Operativas

Tradicionalmente, la industria se ha centrado en reducir las emisiones operativas (calefacción, refrigeración, iluminación). Si bien estas emisiones disminuirán, las proyecciones de la UNEP sugieren que esto no será suficiente. Es necesario apuntar a la descarbonización de los materiales de construcción mediante tres estrategias principales:

1. Evitar la extracción y producción innecesarias.

2. Transicionar hacia materiales de construcción renovables.

3. Mejorar la descarbonización de los materiales de construcción convencionales.

Estrategias de Sostenibilidad Integral en la Construcción

María José Bazo enfatiza que la eficiencia debe ser integral. Esto se logra diseñando inmuebles con sistemas de climatización pasiva, orientación solar óptima, aislamiento térmico superior y ventanas de alto rendimiento. Además, la integración de sistemas de energía renovable desde el diseño inicial hace que los edificios de energía neta cero o positiva sean técnicamente y económicamente viables.

Otro aspecto fundamental es la gestión inteligente del agua, que incluye sistemas de captación pluvial, tratamiento de aguas grises, paisajismo con plantas nativas y tecnologías inteligentes de irrigación. La implementación de estas estrategias puede reducir el consumo de agua potable hasta en un $\text{50%}$.

Finalmente, la economía circular es clave, planificando desde el diseño la futura reutilización y reciclaje de materiales, la implementación de sistemas constructivos desmontables y la creación de bancos de materiales.

La Tecnología y Certificaciones Como Guías

Seguir y respetar certificaciones y estándares actúa como guía y valor agregado para las propiedades. Bazo menciona certificaciones como LEED, BREEAM y EDGE, las cuales validan el desempeño ambiental de los edificios:

• LEED es el sistema de clasificación de edificios verdes más utilizado. Los edificios certificados consumen, en promedio, $\text{25%}$ menos energía y $\text{11%}$ menos agua que los no certificados, según el Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos.

• BREEAM evalúa el desempeño ambiental en categorías que incluyen diseño, construcción, proceso de adquisiciones y eficiencia operacional.

• EDGE ofrece requisitos más sencillos que LEED, pero con resultados medibles.

La innovación tecnológica es fundamental para que los desarrolladores contribuyan a la sostenibilidad. Esto incluye la integración de sistemas de domótica para optimizar el consumo energético, sensores de calidad ambiental y plataformas que permiten a los usuarios monitorear y reducir su impacto.

La gestión inteligente de edificios, facilitada por compañías expertas con soluciones integrales, permite el ajuste remoto de datos de sensores (temperatura, energía, uso de espacios), lo que optimiza continuamente el desempeño ambiental y facilita el cumplimiento de las certificaciones. Los sistemas innovadores de automatización y control pueden reducir los costos de energía hasta en un $\text{30%}$.

En conclusión, la sostenibilidad ya no es un costo adicional, sino una inversión que reduce costos operativos a largo plazo, aumenta el valor de las propiedades y responde a la demanda creciente de un mercado más consciente y que valora ambientes saludables, bajos costos operativos y la posibilidad de vivir de manera más sostenible. No responder a estas demandas implica una pérdida de competitividad en el mercado inmobiliario, concluye Bazo.