CEO Global de Ipsos presenta en Argentina la nueva estrategia de inteligencia artificial

Jean-Laurent Poitou refuerza en Buenos Aires el liderazgo tecnológico de Ipsos

• La compañía busca redefinir la investigación de mercado mediante el concepto de Ipsos Aumentado, integrando la precisión del talento humano con herramientas tecnológicas de vanguardia.

(23/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- Ipsos, referente mundial en investigación de mercado, recibió la visita de su CEO Global, Jean-Laurent Poitou, como parte de una gira estratégica por Latinoamérica que incluyó también a Brasil. El propósito fundamental del encuentro fue el lanzamiento de una nueva era en la industria mediante la alineación del equipo regional con Horizons, la estrategia global de transformación que propone un modelo de Ipsos Aumentado, fundamentado en la sinergia entre la Inteligencia Humana (HI) y la Inteligencia Artificial (IA).

Pilares de la estrategia Horizons

La propuesta presentada por Poitou se estructura sobre tres ejes fundamentales diseñados para satisfacer las exigencias actuales del mercado global. En primer lugar, la producción rápida de datos busca que la recolección de información sea prácticamente instantánea sin comprometer la precisión técnica. En segundo lugar, la integración de fuentes múltiples combina datos de individuos reales con analítica de plataformas digitales para una comprensión holística del consumidor. Finalmente, la filosofía IA + HI potencia la capacidad analítica de los expertos mediante herramientas de IA generativa, como la plataforma propietaria Ipsos Facto.

Durante su estancia en la capital argentina, el alto ejecutivo mantuvo reuniones con clientes estratégicos, directivos regionales y colaboradores locales. En estos encuentros se analizó cómo la integración de la ciencia y la tecnología está acelerando la evolución del negocio y redefiniendo el futuro del sector de la investigación.

Compromiso con la región

Jean-Laurent Poitou manifestó que los equipos de América Latina se encuentran plenamente preparados para la aplicación de esta visión tecnológica tras intercambios productivos sobre las tendencias del mercado. Por su parte, Aníbal Cantarián, CEO de Ipsos Argentina, destacó que la visita reafirma el rol estratégico del país dentro de la estructura global de la organización y el compromiso mutuo con la innovación y el crecimiento sostenible en la región.

