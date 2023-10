IRX ONE, el PA de columna todo en uno que presenta JBL Professional

Los músicos, DJ, presentadores e instructores de fitness pueden contar con los PA portátiles de la serie IRX ONE de JBL Professional, diseñados para ofrecer un sonido impresionante, independientemente de su nivel de experiencia

(21/Oct/2023 – web) México.- HARMAN, líder mundial en audio, video, iluminación y control, presentó el PA de columna todo en uno JBL IRX ONE, un sistema increíblemente fácil de usar, con un diseño optimizado para los viajes en carretera, ya que se puede transportar por una sola persona para garantizar que se puedan tener actuaciones y presentaciones en cualquier momento y lugar.

El IRX ONE incorpora un control de directividad inspirado en los arrays de concierto –pero adaptable a cualquier recinto, desde hoteles y centros de enseñanza– lo que da como resultado un array en forma de ‘C’ ajustado a medida. Está equipado con seis transductores de alta frecuencia de dos pulgadas. El array ofrece una claridad excepcional, un amplio punto focal y una cobertura perfecta de adelante hacia atrás. Además, el woofer de ocho pulgadas emplea un diseño bass-reflex, que garantiza una respuesta precisa en bajas frecuencias de hasta 40 Hz, esto ofrece una tecnología acústica avanzada y cobertura perfecta.

Diseñado para satisfacer a una amplia gama de usuarios, IRX ONE incluye un cómodo mezclador de tres canales compatible con los tipos de conexión más populares, así como la icónica supresión automática de realimentación (AFS) de dbx integrada y el atenuador de audio de Soundcraft. Incluye entradas de un cuarto de pulgada y XLR con alimentación phantom de 48V incluída y una salida de mezcla balanceada de un cuarto de pulgada.

«Lo que realmente diferencia al IRX ONE es su sencillez plug and play», afirma Brandon Knudsen, Product Manager de soluciones de megafonía portátil de HARMAN Professional. «Hemos escuchado a muchos profesionales de la educación, la hostelería y la música que buscan un sistema profesional que no sólo suene bien, sino que sea fácil de usar. Con el IRX ONE, este sistema hace exactamente eso. Basta con conectar el micrófono, el instrumento o la fuente de audio Bluetooth y dejar que la música o la presentación hablen al instante sin complicadas configuraciones».

Los músicos, DJ, presentadores e instructores de fitness pueden contar con los PA portátiles de la serie IRX de JBL Professional, diseñados para ofrecer un sonido impresionante, independientemente de su nivel de experiencia.

Link del video: IRX ONE PA JBL Pro

Para obtener más información, visita http://pro.harman.com/