JBL celebra 80 años liderando la innovación de audio de JBL a nivel global

La marca icónica de Harman conmemora su 80 aniversario reafirmando su dominio en la industria del audio profesional, personal y automotriz mediante tecnologías de vanguardia.
El legado de la innovación de audio de JBL cumple ocho décadas de historia
• Desde estudios de grabación hasta festivales legendarios, JBL celebra ocho décadas de excelencia técnica y compromiso con la autenticidad sonora en todo el mundo.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- JBL, la reconocida firma de audio bajo el sello de Harman, conmemora su 80 aniversario destacando ocho décadas de trayectoria marcadas por la innovación de audio de JBL. Fundada en 1946 por el ingeniero James B. Lansing, la marca ha definido los estándares de calidad sonora en múltiples plataformas, desde la producción profesional hasta el entretenimiento doméstico y eventos históricos como Woodstock y Tomorrowland.
Liderazgo y presencia global en la industria
En la actualidad, la compañía se consolida como líder en audio personal, acompañando a millones de usuarios a través de sus líneas de audífonos y bocinas portátiles. En el ámbito profesional, la tecnología de la marca impulsa más del 40% de las salas de cine a nivel mundial, además de tener una presencia dominante en estadios, estudios de grabación y el sector automotriz.
Dave Rogers, presidente de la División Lifestyle de Harman, señaló que el legado de ingeniería de la marca se mantiene vigente en cada producto actual. Rogers afirmó que la empresa mantiene su compromiso de trasladar este nivel de excelencia hacia las nuevas tecnologías que definirán la próxima generación de la cultura sonora.
Ocho décadas de hitos y reconocimientos
La búsqueda de precisión sonora ha otorgado a la marca prestigiosos galardones, incluyendo Premios de la Academia por logros técnicos y un Premio Grammy por su constante maestría en el desarrollo de monitores y sistemas para conciertos y broadcast. Martin Garrix, Embajador Global de la marca, destacó que el enfoque principal sigue siendo garantizar que la visión de los artistas se escuche de forma auténtica y sin filtros.
De cara al futuro, la organización invierte en audio espacial, paisajes sonoros adaptativos y experiencias inmersivas. Asimismo, la sostenibilidad se ha convertido en un pilar del diseño para asegurar una innovación responsable. La empresa también impulsa el talento emergente mediante programas como JBL Music Academy y alianzas con organizaciones como Girls Make Beats, orientadas a diversificar las voces en la industria.
Actividades conmemorativas del aniversario
Para celebrar este hito, se llevaron a cabo iniciativas globales como la JBL Playback Gallery, una exhibición itinerante que recorrió ciudades como Ámsterdam, Los Ángeles, Nueva York, Tokio y Viena. La muestra presentó productos icónicos y demostraciones técnicas de las últimas ocho décadas. Adicionalmente, la marca lanzó una revista digital de edición limitada, una temporada especial del podcast Audio Talks de Harman y un material audiovisual conmemorativo que resume su visión audaz hacia el futuro del sonido.
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