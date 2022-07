JBL anuncia garantía de siete años para sistemas de bocinas portátiles PA

Un sonido inigualable viene acompañado de una garantía extraordinaria

(13/Jul/2022 – web) México.— JBL Professional de HARMAN, anuncia que los sistemas de bocinas portátiles PA, EON ONE Compact, EON ONE MK2, serie EON700 y PRX ONE, recibirán una garantía extendida de siete años que asegura que las compras actuales y futuras tendrán una protección inigualable.

Esta garantía extendida es resultado de la continua dedicación de JBL para ofrecer calidad en los componentes; cada uno de ellos se somete a una estricta serie de pruebas estándares como estrés acústico de 100 horas, envejecimiento de las baterías y de caídas, además de una amplia gama de estrictos estudios electrónicos globales y procedimientos de certificación.

Gracias al programa de garantía de siete años, que comenzó el 1° de abril de 2022, JBL Professional podrá reparar o sustituir los productos seleccionados –EON ONE Compact, EON ONE MK2, serie EON700 y PRX ONE– a través de sus distribuidores autorizados, a partir de su fecha de compra y que cumplan con las condiciones de cobertura. La garantía extendida aplica para todos los componentes de los productos, excepto las baterías, que mantienen una sólida garantía de tres años.

Craig Lambrecht, director de productos de portátiles PA de JBL Professional, comentó: «Con más de 75 años de innovación en bocinas de JBL Professional y una exhaustiva fabricación de equipos, realización de pruebas y optimización, estamos encantados de ampliar esta nueva garantía a nuestra base global de clientes de sistemas portátiles PA. La ampliación del tiempo de cobertura refuerza el compromiso inigualable de JBL con un servicio al cliente de primera clase y una satisfacción extraordinaria».

Además de ofrecer un sonido envolvente, JBL Professional de HARMAN, te asegura una atención de primera calidad. Los términos y condiciones los podrás encontrar en las tarjetas de garantía proporcionadas con cada producto de bocinas portátiles PA, así mismo, puedes entrar a jblpro.com/7-year-warranty para conocer más detalles sobre la garantía y a JBL PRO para conocer el catálogo de soluciones que hay para ti.

Vía Eurekandco