EXTE nombra a Juan Almiron como nuevo VP Sales en México para impulsar su estrategia comercial

Juan Almiron asume la Vicepresidencia de Ventas en México con foco en tecnología y creatividad

• El nuevo VP Sales diseñará y ejecutará planes comerciales que refuercen la presencia de EXTE tanto con agencias como con anunciantes directos, promoviendo relaciones estratégicas de largo plazo.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.– EXTE, la compañía adtech que se enfoca en integrar tecnología, creatividad y medios para potenciar las marcas, ha anunciado la incorporación de Juan Almiron como su nuevo Vicepresidente de Ventas (VP Sales) para México. Almiron asumirá la dirección de la estrategia de ventas y desarrollo de negocio de la compañía en el mercado mexicano.

Su principal responsabilidad se centrará en el diseño, la ejecución y la supervisión de planes comerciales. Estos planes tienen como objetivo reforzar la presencia de EXTE en el mercado publicitario digital, estableciendo y fortaleciendo relaciones estratégicas de largo plazo tanto con agencias como con anunciantes directos.

Experiencia y Valor Estratégico para EXTE

Irmgard Alcalá Espinoza, Country Manager de EXTE México, comentó que la llegada de Almiron representa un avance estratégico para las operaciones en el país. La ejecutiva destacó que la amplia trayectoria del nuevo VP en medios, agencias y tecnología publicitaria, además de su experiencia estratégica, aportará un valor significativo para los clientes y socios de la compañía. «Con su incorporación, seguimos consolidando a EXTE como un aliado confiable y líder en innovación y brand safety en el ecosistema digital,” afirmó Alcalá Espinoza.

Juan Almiron cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria digital, habiendo trabajado en empresas clave del sector, incluyendo Televisa Univisión, Teads, Affiperf, DataXpand y FOX Networks. Su historial profesional incluye la gestión de relaciones con clientes, agencias y diversos medios. El conocimiento integral que posee del ecosistema digital, junto con su experiencia en el desarrollo de nuevos negocios, productos y estrategias programáticas, lo posiciona como un referente en la industria publicitaria mexicana.

Visión de Crecimiento e Innovación

El nuevo VP Sales de EXTE México expresó su entusiasmo por unirse a una plataforma tecnológica con la misión de fortalecer la estrategia comercial mediante soluciones que se adapten a las demandas específicas del mercado local en tecnología y creatividad.

“También resalto la visión de crecimiento gracias a la integración de nuevos partners comerciales que traen soluciones innovadoras para lograr alcance y relevancia en un contexto saturado de comunicación que requiere nuevos entornos de relacionamiento con los consumidores,” señaló Juan Almiron. El ejecutivo concluyó resaltando el desafío de formar parte de un equipo que prioriza la innovación y la excelencia en el mercado digital.