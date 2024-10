Karina Aiello asume la Gerencia General Global de CAS, impulsando la expansión de la empresa en Europa y Estados Unidos

Contenidos Advertising nombra a Karina Aiello como Gerente General Global para fortalecer su presencia internacional

(7/Oct/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- En el marco de su plan estratégico de crecimiento regional e internacional, CAS –Contenidos Advertising SA– ha anunciado la incorporación de Karina Aiello como su nueva Gerente General Global. Este nombramiento refuerza el compromiso de la compañía por consolidar su presencia en América Latina, mientras continúa con su expansión hacia mercados clave como Estados Unidos y Europa.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la comunicación, Karina Aiello tendrá la responsabilidad de dirigir las operaciones globales de CAS, enfocándose en la expansión de la empresa y el desarrollo de nuevos negocios. «Celebramos y le damos la bienvenida a nuestro equipo a una gran profesional. La incorporación de Karina es un paso fundamental para la consolidación de la operación de CAS tanto a nivel regional como su expansión en Estados Unidos y Europa. Tendrá un rol clave en nuestro ecosistema de servicios para el desarrollo de los negocios de la empresa en el cumplimiento del plan estratégico», comentó Valentín Bueno, CEO del Grupo.

Por su parte, Karina Aiello expresó su entusiasmo al asumir el nuevo desafío: «Mi trabajo se basa en hacer que las cosas sucedan. Me entusiasman los desafíos y me gusta liderar equipos de trabajo multidisciplinarios. Desde el inicio de mi carrera, he formado parte de diferentes proyectos junto a excelentes profesionales de la comunicación, trabajando de la mano de grandes marcas que me acompañaron en la búsqueda de la innovación y la creatividad aplicada a diferentes puntos de contacto».

Karina Aiello ha forjado una sólida carrera en agencias de comunicación de primer nivel, liderando equipos y proyectos para diversas marcas globales. Comenzó su trayectoria profesional en Savaglio TBWA y luego se desempeñó como supervisora de cuentas en Grey Argentina, donde gestionó campañas para clientes de renombre como Coca-Cola, Heineken, Las Marías y Ledesma. Gran parte de su carrera la desarrolló en Ogilvy Action, que más tarde se transformó en Geometry Argentina, donde ocupó el cargo de General Manager durante casi 12 años. Su último puesto, también como General Manager, fue en VMLY&R Commerce, siempre dentro del grupo WPP.

La vasta experiencia de Karina Aiello, sumada a su capacidad para liderar equipos multidisciplinarios y gestionar operaciones internacionales, será clave para el crecimiento continuo de CAS en los próximos años. Este nuevo nombramiento marca un hito en la estrategia de expansión de la empresa, consolidando su posición como líder en contenidos y experiencias de marca en la región y más allá.