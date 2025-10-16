Rediseño agresivo y tecnológico: La nueva KIA Sportage 2026 debuta con un facelift de lujo

Grupo Viamar, a través de KIA Dominicana, introdujo al país la renovada KIA Sportage 2026 bajo el lema "la que mueve tu historia", destacando un facelift más tecnológico y de lujo, ideal para diversos perfiles de consumidores.
La que mueve tu historia: KIA Sportage 2026 llega con una garantía de 10 años
• La KIA Sportage 2026 República Dominicana llega respaldada por ser la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe, un éxito atribuido a la calidad, el diseño audaz y la eficiencia de las motorizaciones de KIA.
(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad, introdujo a República Dominicana la renovada KIA Sportage 2026, bajo el lema «la que mueve tu historia». Este SUV redefine su segmento con un audaz facelift más tecnológico y elementos de lujo, dirigido a familias, parejas y profesionales.
La llegada de la KIA Sportage 2026 República Dominicana está respaldada por un impresionante récord regional: es la SUV con el mayor crecimiento en ventas en Latinoamérica y el Caribe.
“La rediseñada Sportage es el reflejo de la estrategia de KIA: ofrecer un diseño audaz, con tecnología de punta, interiores de lujo y motorizaciones eficientes que elevan la experiencia del usuario,” declaró Luis Alexis Ricart, director de KIA Dominicana.
Lujo, Tecnología y Garantía
La quinta generación de la Sportage se distingue por su diseño moderno y distintivo, resaltando una parrilla imponente y las características luces LED de «colmillo».
El interior ha sido completamente digitalizado y elevado a un nivel premium, destacando especialmente:
• Un panel curvo que integra dos pantallas de 12.3 pulgadas para una conectividad inmersiva.
• Versiones que incluyen techo panorámico, asientos en piel premium y sensores de alerta de punto ciego.
La nueva KIA Sportage 2026 ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y su Red de Dealers Autorizados. Además, este modelo cuenta con una robusta garantía de 10 años o 150,000 kilómetros bumper to bumper, un programa válido hasta el 31 de diciembre de 2025.
