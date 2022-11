Kimberly-Clark promueve más acceso a saneamiento básico e higiene a través del programa Baños Cambian Vidas

19 de noviembre: Día Mundial del Baño

• Para este 2023, la compañía casi duplicará la inversión en este programa -que lleva adelante con las organizaciones Water for People y Plan International-. A la vez, presentará un documental que explora esta problemática en la región.

(14/Nov/2022 – web) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó en el año 2013, el 19 de noviembre como el Día Mundial del Baño, para sensibilizar sobre la importancia del acceso a baños dignos y su papel en la mejora de la higiene y la salud en todo el mundo. También, con el propósito de colocar el saneamiento básico como una prioridad.

Por esta razón, en esta fecha y como parte de su compromiso de brindar un mejor cuidado para un mundo mejor, Kimberly-Clark a través de su marca Scott®, promueve el programa global “Baños Cambian Vidas”, de la mano con las ONG Water For People y Plan International. Esta iniciativa, busca mejorar el acceso a condiciones básicas de higiene y saneamiento para las comunidades rurales latinoamericanas más vulnerables.

La compañía pretende sumar a alrededor de 1 millón de personas impactadas entre 2022 y 2023, e invertir más de 2 millones de dólares para que más personas tengan un baño digno – es decir casi duplicar la inversión anual del programa desde el 2015- donde ya invirtió más de para 3 millones de dólares e impactó cerca de 2.5 millones de personas.

Según las Naciones Unidasi y la organización Global Livingii, más personas en el mundo tienen acceso a teléfonos móviles que a inodoros. Hoy en día, casi la mitad de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas, carecen de saneamiento seguro y cada día, más de 700 niños menores de 5 años mueren de diarrea relacionada con la falta de agua potable, saneamiento y mala higiene.

«Cada año mueren miles de niños a causa de enfermedades prevenibles transmitidas por el agua», comentó Mark Duey, Co-CEO de Water For People. «La inversión de Kimberly-Clark en saneamiento e higiene en América Latina, significa que la educación y la infraestructura se realiza en las comunidades donde más se requiere para mantener a los niños, niñas y familias saludables”.

Sin un saneamiento sostenible y gestionado de forma segura, las personas a menudo no tienen más remedio que utilizar baños poco fiables e inadecuados, incluso practicar la defecación al aire libre, lo que hace que los desechos humanos no tratados salgan al medio ambiente y propaguen enfermedades.

Un documental que refleja esta problemática

Con el objetivo de ayudar a concientizar acerca de la importancia de articular iniciativas enfocadas en temas de saneamiento e higiene, Kimberly-Clark organizará un Encuentro Latinoamericano para el Día Mundial del Baño, que contará con la participación de representantes de las ONG Water For People y Plan Internacional, y será moderado por la reconocida periodista latinoamericana Glenda Umaña, quien trabajó en CNN Español.

Además, la compañía lanzará un minidocumental a través de su canal de YouTube para Latinoamérica, el cual explora la problemática del acceso al agua en Latinoamérica y cómo el programa “Baños Cambian Vidas” genera un impacto positivo en las comunidades. El minidocumental se puede ver en: Kimberly-Clark América Latina – YouTube

“A falta de un sanitario, los niños se iban detrás de las aulas a hacer sus necesidades fisiológicas, pues las letrinas estaban con agua acumulada y no eran seguras para ellos. Ahora con los baños ya tienen un lugar seguro donde hacer sus necesidades y practicar el aseo correspondiente”, indicó Rebeca Gutiérrez, en Santa Cruz del Quiché, Guatemala.

En 2022, el programa “Baños Cambian Vidas” completa ocho años de beneficiar a miles de personas en América Latina a través de activaciones locales que llevan baños, educación sobre higiene y acceso al agua potable a las comunidades locales más vulnerables. La expectativa al 2030 es impactar a 10 millones de personas en total con los programas de responsabilidad de la compañía a nivel global.

El minidocumental está enfocado en sensibilizar a la población sobre la problemática de saneamiento en la región, así como el impacto positivo que ha traído el programa “Baños Cambian Vidas”. En América Latina, esta iniciativa ha beneficiado a comunidades en 9 países; gracias a la asociación de las ONG Plan International en Colombia, Ecuador, Brasil y El Salvador, y Water For People en Bolivia, Perú, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El minidocumental se estrenará el 18 de noviembre a través de la plataforma YouTube Live.

“Ahora más que nunca, el acceso a la educación sobre la higiene, al agua potable y al saneamiento son fundamentales, por eso en Kimberly-Clark queremos afrontar esta problemática, para que la sociedad comprenda el impacto que tiene en las comunidades”, comentó Kenneth Hylton, director de Mercadeo en Kimberly-Clark Latinoamérica. “Desde la compañía, seguiremos acelerando nuestros esfuerzos para ayudar a las comunidades más vulnerables con este tipo de programas, pues sabemos que nuestro negocio está dejando un legado en los países donde operamos, y que también tenemos las herramientas no sólo para visibilizar, sino también para aportar ante esta problemática”, puntualizó.

Encuentro Latinoamericano Promoviendo el Derecho a la Higiene y Premiere del Documental Toilets Change Lives (Baños Cambian Vidas).

• Fecha: 18 de noviembre de 2022.

• Horario: Centroamérica: 8 a.m. / Colombia; Perú: 9 a.m. / Atlanta; Chile: 10 a.m. / Brasil; Argentina: 11 a.m.

• Link: Kimberly-Clark América Latina – YouTube

Acerca del Programa Baños Cambian Vidas

Actualmente, más de 80 millones de personas en América Latina no tienen acceso al saneamiento básico. Considerando este escenario, Kimberly-Clark, a través de sus marcas de papel higiénico Scott®, Suave® y Neve®, ha lanzado Baños Cambian Vidas, un programa social que mejora el acceso a baños seguros, agua potable y educación sobre higiene para las comunidades más vulnerables de América Latina. Baños Cambian Vidas tiene como objetivo proporcionar la dignidad de baños mejores a las personas porque el proyecto cree que todos merecen disfrutar de higiene básica.

