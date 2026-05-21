La firma consultora KOMUNIKA LATAM incorpora a Carlos Jacks como nuevo asesor sénior

La consultora estratégica regional amplía sus capacidades de acompañamiento para líderes empresariales en un entorno de alta complejidad estratégica y reputacional.
KOMUNIKA LATAM fortalece su consultoría estratégica con la integración de Carlos Jacks
• Con la llegada de Carlos Jacks, la firma integra la visión de negocio con la ejecución operativa y la gestión de la sostenibilidad corporativa.
(21/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno donde las organizaciones corporativas enfrentan presiones cada vez más complejas que abarcan desde materias de sostenibilidad y gobernanza hasta la gestión de su reputación, la firma KOMUNIKA LATAM fortalece su capacidad de acompañamiento estratégico. Con el propósito de expandir su especialidad para brindar soporte a los líderes empresariales en la toma de decisiones críticas, la organización anunció la incorporación de Carlos Jacks como Senior Advisor.
Este robustecimiento operativo faculta a la firma de consultoría estratégica regional para integrar de forma más profunda la visión de negocio con los procesos de ejecución. De esta manera, se ayuda a los clientes corporativos a alinear sus estrategias comerciales, la cultura interna y la operación del día a día con el fin de generar resultados de carácter sostenible. Carlos Jacks posee una trayectoria en la alta dirección de empresas y en la conducción de procesos de transformación organizacional en entornos multiculturales, respaldado por una amplia experiencia internacional.
Conexión entre la estrategia corporativa y la ejecución
El socio fundador y Head of C-Suite Advisory de KOMUNIKA LATAM, Juan Carlos Roldán, explicó que los clientes del mercado actual requieren transitar de la estrategia a la ejecución con altos niveles de consistencia. El ejecutivo de la firma señaló que el enfoque central consiste en acompañar a las corporaciones en ese trayecto, robusteciendo sus equipos de trabajo, su capacidad para tomar decisiones y el impacto general en el negocio. Roldán puntualizó que el vínculo profesional con Carlos Jacks se ha edificado a lo largo de más de 20 años de labores conjuntas, por lo que su criterio, visión de liderazgo y aptitud para desarrollar equipos consolidan de manera natural la operación y la propuesta de valor de la compañía.
La organización dispone de un equipo multidisciplinario diseñado para dar acompañamiento a empresas de diversos sectores de la economía. El modelo operativo implementado busca fortalecer el liderazgo, el posicionamiento y la reputación a través de la integración de la comunicación estratégica interna y externa, la gestión de riesgos, el manejo de crisis, la sostenibilidad y el acompañamiento especializado al C-Suite, conectando siempre la estrategia con los resultados operativos.
Construcción de resultados sostenibles
Por su parte, el nuevo asesor de la entidad, Carlos Jacks, afirmó que las compañías contemporáneas requieren de algo más que un plan estratégico bien diseñado, demandando de forma prioritaria la capacidad para ejecutarlo con un estándar consistente. El directivo manifestó que esto implica fortalecer el capital humano, generar confianza y alinear la cultura, la operación y la reputación tanto a nivel interno como hacia los públicos externos. Jacks añadió que su enfoque profesional se ha centrado históricamente en edificar organizaciones con capacidades reales de ejecución, debido a que es en ese escenario donde las directrices de negocio se transforman en resultados capaces de sostenerse en el tiempo.
Con una trayectoria de más de 25 años de experiencia operativa dentro del territorio de América Latina, la consultora cuenta además con el respaldo internacional de Kreab Worldwide, corporación con presencia activa en más de 30 países. A través de este soporte global, la firma aporta al mercado una perspectiva de negocio regional bajo parámetros internacionales, adaptada a los requerimientos de un ecosistema empresarial riguroso. Con esta integración, la empresa ratifica su compromiso de posicionarse como un aliado cercano para los líderes corporativos que reconocen que la reputación empresarial se construye de forma diaria mediante resoluciones que impulsan impactos económicos, sociales y ambientales.
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