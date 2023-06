Kotowa compite en The Best of Panama con su café de calidad excepcional

(1/Jun/2023 – web) Boquete, Panamá.- Kotowa, la reconocida marca productora de café, ha decidido participar en la prestigiosa competencia The Best of Panama, en su 27° edición. Con su excepcional sabor, consistencia y alta calidad, Kotowa busca destacar en este evento que celebra la excelencia en la producción cafetera en Panamá.

Organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, el evento reúne a los mejores productores cafeteros del país. Kotowa se presenta en dos categorías: Geisha Natural y Varietal Natural, donde espera cautivar a los catadores con su perfil de sabor distintivo y su calidad inigualable.

La marca ha logrado su éxito gracias a una combinación de factores clave, que incluyen condiciones climáticas favorables, una cuidadosa selección de granos, dedicación y atención meticulosa en cada etapa del proceso de cultivo y producción. Estos elementos han llevado a Kotowa a obtener una serie de premios en años anteriores, que son testamento de su compromiso con la excelencia y la búsqueda constante de la perfección en cada taza de café.

Entre los galardones obtenidos se destacan el primer lugar en las categorías de Geisha Natural en 2012, Café Tradicional Natural en 2012, 2014, 2016 y 2018, Café Tradicional Lavado en 2012 y 2014, Pacamara y en dos ocasiones el premio Panama Cup al mejor productor de café en 2014 y 2016.

Ricardo Koyner, propietario de Kotowa, expresó su satisfacción ante estos reconocimientos y declaró: «Estos premios son el resultado del arduo trabajo y la pasión que invertimos en la producción de café de alta calidad. Nos enorgullece representar a Panamá en el escenario internacional del café y nos compromete a seguir superando los estándares de excelencia en la industria».