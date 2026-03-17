Líderes empresariales se reúnen para la Actualización Fiscal 2026 de KPMG Panamá

KPMG Panamá analiza tendencias y retos tributarios en el foro Actualización Fiscal 2026

• Expertos en tributación y comercio internacional se dieron cita para examinar el impacto de las nuevas normativas fiscales en el entorno de negocios panameño.

(17/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- KPMG Panamá llevó a cabo con éxito su evento Actualización Fiscal 2026, una plataforma de análisis técnico diseñada para líderes empresariales y tomadores de decisiones. El encuentro se centró en examinar las tendencias más recientes del entorno tributario nacional e internacional, el comercio exterior y los desafíos operativos que enfrentan las organizaciones en el actual panorama de negocios.

Cumplimiento integral y normativas vigentes

La agenda del evento abarcó una visión detallada sobre la actualización de normas fiscales, con especial énfasis en la gestión de impuestos en planilla, seguridad social y el nuevo salario mínimo. Asimismo, se discutieron aspectos fundamentales de la facturación electrónica, el concepto de sustancia económica y el tratamiento de las rentas pasivas, elementos clave para la estabilidad financiera de las empresas que operan en el país.

Jair Montúfar, Socio Líder de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, resaltó que el cumplimiento tributario trasciende la simple obligación formal. Según el especialista, este se fortalece cuando las organizaciones integran procesos robustos y tecnología para generar información confiable. Montúfar subrayó que el acompañamiento de la firma busca que los clientes desarrollen modelos de gestión tributaria consistentes y plenamente alineados con las disposiciones legales vigentes.

Estrategia internacional y transparencia

El programa incluyó paneles especializados en tributación internacional y acuerdos comerciales, analizando la relevancia de los precios de transferencia y las auditorías fiscales en las operaciones transfronterizas. Estos temas son determinantes para garantizar la transparencia y la sostenibilidad de las empresas frente a los estándares globales y las exigencias de los entes reguladores.

A través de la Actualización Fiscal 2026, KPMG Panamá reafirma su compromiso con la difusión de conocimiento técnico y el acompañamiento estratégico a las empresas. Este tipo de espacios promueve una gestión responsable y proactiva, permitiendo a las organizaciones adaptarse con éxito a los constantes procesos de transformación del régimen fiscal en Panamá y el mundo.

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