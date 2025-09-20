Jaime Carrizo se une como nuevo socio de Servicios Tributarios en KPMG Panamá

KPMG Panamá nombra a Jaime Carrizo como socio para fortalecer sus servicios tributarios

• KPMG en Panamá ha anunciado el nombramiento de Jaime Carrizo como nuevo socio de Servicios Tributarios, una adición estratégica para fortalecer su equipo a partir de octubre de 2025.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- KPMG Panamá ha anunciado el nombramiento de Jaime Carrizo como nuevo socio de Servicios Tributarios, una designación que será efectiva a partir del 1° de octubre de 2025. Este movimiento coincide con el inicio del nuevo ejercicio fiscal de la firma, que ofrece una amplia gama de servicios profesionales en áreas como Auditoría, Impuestos y Asesoría.

Experiencia y trayectoria profesional

Con más de 20 años de trayectoria, Jaime Carrizo se ha consolidado como un referente en materia tributaria, brindando asesoría especializada tanto a clientes locales como internacionales. Su experiencia abarca áreas clave como los Regímenes Fiscales Especiales y las transacciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A).

Carrizo es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua. Además, ha complementado su formación con una maestría y un diplomado en Tributación y Gestión Fiscal de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA), así como un posgrado en Contratación y Mercados Financieros Internacionales de la Universidad de Castilla – La Mancha, en España.

Compromiso con el desarrollo empresarial

El nuevo socio ha demostrado su liderazgo en la industria, habiendo presidido la Junta Directiva de la Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (ADEDAPP) entre 2020 y 2024, en representación de KPMG. Actualmente, se desempeña como asesor de la misma junta.

Conoce por qué la asesoría fiscal es crucial para el éxito y la sostenibilidad de tu negocio en Panamá, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/asesoria-fiscal-empresas-panama/

Con esta designación, KPMG reafirma su compromiso con el desarrollo profesional de su talento humano y con el fortalecimiento de sus capacidades para generar valor sostenible. La incorporación de Carrizo busca potenciar los servicios fiscales y de comercio exterior de la firma, en beneficio tanto de sus clientes como del ecosistema empresarial panameño.