La red global de KPMG crece un 5.1% impulsada por la inteligencia artificial y el talento

• Durante el ejercicio fiscal 2025, KPMG consolidó su estrategia de inversión en inteligencia artificial responsable y sostenibilidad, logrando ingresos de 39,800 millones de dólares.

• El Socio Director de KPMG Panamá, Luis Laguerre, resaltó la confianza de los clientes regionales en un entorno de alta volatilidad y cambios regulatorios constantes.

(06/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La red global de firmas multidisciplinarias KPMG International reportó ingresos anuales por 39,800 millones de dólares al cierre de su año fiscal el 30 de septiembre de 2025. Esta cifra representa un incremento del 5.1% en moneda local respecto al ejercicio anterior, reflejando un crecimiento sostenido en todas las regiones geográficas y en sus tres líneas principales de servicio: Auditoría, Impuestos y Legal, y Asesoría.

Desempeño por áreas de servicio y regiones

La práctica de Impuestos y Legal lideró el crecimiento con un aumento del 7.5%, impulsada por la demanda de soluciones tecnológicas y el asesoramiento ante reformas fiscales globales. Por su parte, el área de Auditoría registró un incremento del 6%, apoyada en la implementación de capacidades transformadoras de inteligencia artificial. Finalmente, los servicios de Asesoría crecieron un 2.9%, gracias a la demanda de proyectos empresariales y alianzas estratégicas.

A nivel geográfico, América reportó un crecimiento del 5.6%, mientras que las regiones de Asia-Pacífico y Europa, Medio Oriente y África (EMA) registraron un alza del 4.7% cada una. Luis Laguerre, Socio Director de KPMG Panamá, señaló en tercera persona que este desempeño refleja la confianza de los clientes en América Latina, quienes buscan soluciones innovadoras que integren la presencia local con la fortaleza global de la firma.

Apuesta estratégica por la Inteligencia Artificial

Durante el periodo fiscal 2025, la organización centró sus esfuerzos en ayudar a las empresas a desbloquear el potencial de la IA bajo la estrategia KPMG Trusted AI. Esta iniciativa garantiza controles y gobernanza para una implementación ética de la tecnología. Entre las herramientas destacadas se encuentran KPMG Workbench, para la adopción global de agentes avanzados, y la actualización de plataformas como KPMG Clara para servicios de aseguramiento independiente.

Talento y Sostenibilidad

La plantilla mundial de la red aumentó un 1.8%, alcanzando un total de 276,030 profesionales. Esta expansión se concentró en áreas estratégicas como habilidades digitales y servicios legales. Bill Thomas, Presidente y CEO Global de KPMG International, destacó en tercera persona que las inversiones multimillonarias de la firma están impulsando un impacto positivo tanto para los clientes como para la sociedad en un entorno de volatilidad sin precedentes.

En materia de sostenibilidad, la firma avanzó en su estrategia Our Impact Plan, colaborando con organismos como la UNESCO y el WWF. La organización mantiene su objetivo de empoderar económicamente a 10 millones de jóvenes para el año 2030, mientras asesora a sus clientes en hojas de ruta de descarbonización y cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).

