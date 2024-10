La «Academia Coca-Cola» capacita a 500 pequeños comerciantes en Panamá para impulsar sus ventas

Iniciativa «Academia Coca-Cola»: 500 comerciantes adquieren nuevas habilidades para crecer

(31/Oct/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- La «Academia Coca-Cola» ha finalizado con éxito su programa de capacitación para 500 pequeños comerciantes en Panamá, quienes han adquirido nuevas habilidades en áreas clave como promoción, gestión de costos, estrategias de marketing y servicio al cliente. La ceremonia de graduación se celebró en el Hotel Sheraton, donde los participantes compartieron sus experiencias y logros.

Luis Carlos Calderón, abogado de profesión y padre de tres niñas, se enteró del curso a través de las redes sociales. Aunque al principio mostró dudas, una representante de la Academia lo motivó a completarlo. «Hoy, gracias a esa motivación, cuento con más conocimientos y estoy trabajando para aplicarlos al máximo. Recomiendo este curso a cualquier persona interesada, ya que ofrece herramientas prácticas y un enfoque actualizado que realmente te ayuda a poner en práctica lo aprendido», comentó Calderón con entusiasmo.

Kenia Lazo, emprendedora en la venta de accesorios y madre de un hijo de 13 años y un bebé de 2 años, también compartió su experiencia. «Quiero agradecer enormemente que me hayan tomado en cuenta para esta capacitación. Fue de gran ayuda para mí, especialmente porque estoy iniciando un emprendimiento. Aprendí mucho sobre técnicas de servicio al cliente, lo que me permitió mejorar la forma en que ofrezco mis productos de manera efectiva. Además, las herramientas tecnológicas que aprendí a usar para promover mi negocio me han sido de gran utilidad. La parte sobre el uso de inteligencia artificial me impactó de manera muy positiva, y me gustaría seguir capacitándome en esta área para llevar mi emprendimiento al siguiente nivel», expresó Lazo.

William Segura, director de Asuntos Públicos, Sostenibilidad y Comunicación de Coca-Cola para Centroamérica, destacó que el programa tiene como objetivo empoderar a pequeños empresarios con nuevos conocimientos y habilidades. “Estos programas impactan a miles de pequeños empresarios, dueños de minisúpers, tiendas y abarroterías, quienes son el corazón de sus barrios, como lo son Luis Carlos y Kenia. Este conocimiento los fortalece, ayudándolos a innovar, crecer e impactar a sus comunidades”, manifestó Segura.

La “Academia Coca-Cola” es una plataforma de capacitación 100% virtual y gratuita, diseñada por expertos para mejorar las habilidades de los emprendedores. Los participantes aprenden a crear contenido digital para redes sociales y a utilizar herramientas como la automatización de WhatsApp comercial, facilitando así el crecimiento de sus negocios.

Camila Murillo, Gerente de Asuntos Corporativos y Legal de Coca-Cola FEMSA para CAM Sur, añadió que este año han capacitado a 500 emprendimientos y MiPymes, destacando que 311 personas aún están en proceso de formación. “Les hemos proporcionado herramientas y conocimientos para que sus negocios no solo crezcan, sino también prosperen de manera sostenible. Con esta iniciativa, buscamos crear un impacto que fortalezca sus comunidades y perdure en el tiempo”, indicó Murillo.

La Fundación Aliarse, implementadora del programa, desempeña un papel fundamental en la «Academia Coca-Cola», ofreciendo apoyo y seguimiento a los pequeños empresarios a través de asesores especializados. Este programa, iniciado en 2021, busca desarrollar habilidades y conocimientos básicos para el manejo de negocios de pequeños y medianos empresarios que colaboran con Coca-Cola.

La metodología de capacitación es 100% virtual, gratuita y de fácil acceso, permitiendo a los participantes cursar los módulos teórico-prácticos a su propio ritmo. La plataforma incluye cinco módulos con videos explicativos y contenidos interactivos. Al final de cada módulo, se realiza una evaluación para comprobar los conocimientos adquiridos. La «Academia Coca-Cola» también se implementa en Guatemala y Costa Rica, con el objetivo de alcanzar a 2,000 comerciantes capacitados en la región para fin de año.