La analítica y la inteligencia artificial impulsan la competitividad de los centros logísticos: Axis Communications

(21/Sep/2023 – web) México.- En América Latina y el Caribe, los costos logísticos han sido un desafío persistente, agravado aún más por la pandemia. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), antes de la crisis, la región ya enfrentaba un costo de logística que representaba entre un 50% y un 100% del Producto Interno Bruto (PIB), superando significativamente a los países de la OCDE. Estas disparidades se reflejan tanto en mediciones a nivel macro, donde el costo logístico es comparado con el PIB, como en mediciones micro, que se basan en evaluaciones de desempeño empresarial. A nivel global, el gasto logístico representa en promedio el 10% del costo final del producto, mientras que en América Latina esta cifra puede llegar al 20%.

Es por ello que, en un entorno logístico en constante evolución, la eficiencia no es solo una opción; es una necesidad crucial. También es un lugar donde la competencia es feroz y las expectativas de los clientes son cada vez más altas, un centro logístico eficiente puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. La infraestructura física, la tecnología avanzada y la gestión inteligente se combinan para facilitar un flujo de bienes sin interrupciones desde el punto de origen hasta el destino final.

«Una buena logística no se trata solo de mover cosas de un lugar a otro. Se trata de garantizar que cada artículo llegue a su destino correcto sin incidentes, ni desviaciones», afirma Dan Vogl, Business Development Manager, Team Lead en Axis Communications para América Latina. En efecto, la logística moderna va más allá de la simple entrega de mercancías porque requiere un enfoque holístico que abarque la seguridad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en todas las etapas del proceso.

Los centros logísticos 4.0 han emergido como la última revolución en la cadena de suministro. Estos centros avanzados combinan tecnologías de vanguardia con un diseño inteligente para impulsar la excelencia logística. Antes de sumergirnos en los detalles de estas infraestructuras innovadoras, es importante entender las funciones básicas de un centro logístico.

De esta manera, un centro logístico se encarga de facilitar la sinergia entre la infraestructura física, el equipo, el personal y la tecnología para lograr una serie de objetivos fundamentales:

1) Despliegue de servicios logísticos: Los centros de distribución son las bases desde las cuales se coordinan y ejecutan los servicios operativos esenciales para el movimiento eficiente de mercancías.

2) Almacenamiento y organización: Uno de los roles clave es almacenar y organizar los productos de manera eficiente, facilitando su distribución futura.

3) Centralización de actividades logísticas: Las instalaciones actúan como puntos centrales para controlar y coordinar diversas actividades dentro de la cadena de suministro.

4) Gestión de mercancías y cumplimiento de pedidos: Estos centros se encargan de gestionar las mercancías de manera que se cumplan los plazos y las frecuencias de los pedidos.

5) Monitorización de inventario: La monitorización constante de las existencias es esencial para garantizar la disponibilidad en stock y evitar retrasos en la entrega.

Cada tipo de centro logístico tiene operaciones específicas y demandas únicas. Desde bodegas y estaciones de empaquetado hasta áreas de despacho y módulos de carga y descarga, cada uno desempeña un papel vital en el proceso de distribución y debe optimizarse para garantizar la máxima eficiencia y uno de los pilares para que todo este proceso tenga éxito es la tecnología.

La tecnología ha redefinido la forma en que los centros logísticos operan en la actualidad. Permite que se sitúen a la vanguardia de esta revolución porque la tecnológica proporciona soluciones como video en red que mejoran significativamente la seguridad y la eficiencia en la gestión operativa. «La tecnología ofrece inteligencia comercial valiosa para administrar la logística proactiva y crear eficiencia operativa», afirma Dan Vogl. Por lo que, por ejemplo, las soluciones de Axis permiten una cobertura completa de las instalaciones, con analíticas integradas de inteligencia artificial y Deep Learning que fortalecen las defensas de seguridad, la detección temprana de actividades sospechosas y la activación de contramedidas que son fundamentales para prevenir incidentes.

Seguridad, protección y eficiencia operativa

La protección perimetral eficiente consiste en dejar entrar a las personas adecuadas en el momento adecuado, por esto la tecnología puede ayudar a controlar el acceso del tráfico de entrega de manera segura y rentable mediante la entrada de vehículos y personas de forma segura y remota automatizada. Esto no solo protege las instalaciones, sino que también garantiza que el flujo de mercancías no se vea comprometido por interferencias no autorizadas.

Un ejemplo de la implementación de tecnologías de videovigilancia y seguridad perimetral es el Puerto Eurotel Telecomunicazioni quienes han transformado la gestión y protección de las amplias áreas portuarias, cumpliendo con requisitos cruciales como el control de acceso, la supervisión y la optimización operativa. Así lo explica el ejecutivo, “con la necesidad de proteger las áreas extensas del puerto y que está en constante expansión sus superficies portuarias, implementamos un sistema integral de videovigilancia. Utilizamos cámaras de video multisensoriales en torres de faros para supervisar áreas externas, mientras que las cámaras térmicas garantizaron la detección de fugas y focos de incendio en zonas críticas. Además, se emplearon cámaras resistentes al viento y condiciones marinas adversas para una supervisión detallada”

Atención al cliente y visibilidad

En un panorama de comercio electrónico en constante crecimiento, la atención al cliente y la visibilidad de última milla, etapa final de la cadena de suministro en la entrega de productos desde un centro de distribución hasta el destino final del cliente, son cruciales. “Las soluciones tecnológicas proporcionan una ventaja competitiva al ofrecer visibilidad logística de última milla. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también protege contra reclamaciones falsas y permite respuestas proactivas a envíos dañados o perdidos”, destacó Vogl.

En conclusión, en un mundo donde la eficiencia es la clave del éxito, los centros logísticos eficientes son imperativos. Axis Communications no solo comprende la importancia de una logística impecable, sino que también se destaca al proporcionar tecnología de vanguardia que mejora la seguridad, la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente en todas las etapas del proceso logístico. Desde la protección perimetral hasta la visibilidad de última milla, Axis se posiciona como un socio confiable para construir centros logísticos del futuro.

Para más información sobre soluciones de videovigilancia en centros logísticos consulta: https://bit.ly/ 3PtSA8h

Vía Comunimix