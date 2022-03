La Educación Financiera, entre las principales herramientas para más de 17.500 microempresarios en Panamá

La entidad Microserfin al cierre del último año impartió su programa de educación financiera “Saquemos Cuentas” a 15,278 personas tanto clientes como no clientes, de los cuales 6,863 son Hombres y 5,441 mujeres.

De esos 15,000 casi el 50% de ellos pertenece al segmento desafiante, que según la entidad son personas cuyo dinero percibido del desarrollo de su actividad, se gasta en muchos casos con la misma frecuencia que ingresa, lo que imposibilita su capacidad de ahorro y de afrontar emergencias económicas.

(28/Feb/2022 – web) Panamá.- Con el panorama social y económico actual, la educación financiera se ha convertido en un elemento fundamental para una recuperación inclusiva, especialmente entre las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Fundación Microfinanzas BBVA denominado “Midiendo lo que realmente Importa”, los emprendedores se han enfrentado a un estrés financiero durante la crisis, su capacidad de resiliencia, conocimientos y habilidades financieras se han puesto a prueba en este periodo.

Dadas las lecciones de los últimos dos años y la creciente conciencia sobre la responsabilidad de las personas en la toma de decisiones financieras, el Fondo Monetario Internacional en su informe Financial Inclusion: What Have We Learned So Far? What Do We Have to Learn?, pone en manifiesto que la educación financiera es una habilidad esencial para mejorar el bienestar financiero, la inclusión económica y resalta que la falta de conocimientos financieros puede empujar a las personas fuera del sistema financiero tradicional.

En Panamá Microserfin del Grupo Fundación Microfinanzas BBVA, que atiende a más de 17.500 personas en el país, además de acercar servicios financieros a la población del ecosistema emprendedor panameño, prioriza la necesidad que tienen los dueños y dueñas de las microempresas de conocer los hábitos de educación financiera más importantes para tomar decisiones informadas, prepararse para los imprevistos y hacer crecer sólidamente sus negocios.

“Para las personas en vulnerabilidad o en el segmento desafiante al que llegamos en el último año con educación financiera, contar con conocimientos y habilidades financieras reduce los efectos de los shocks económicos; promueve su estabilidad financiera; y aumenta sus posibilidades de acceder a productos financieros que traigan mayores beneficios a la economía presente y futura de sus negocios o familias” aseveró el gerente Comercial de Microserfin, Clemente Castillo, quien además recalcó que la entidad consciente de la importancia de la educación financiera, tiene a esta herramienta dentro de su modelo de negocio y oferta de valor para el cumplimiento de su propósito misional “Potenciar el desarrollo productivo de los emprendedores en vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida y la de sus familia”.

Al cierre del año pasado, unas 15,278 personas de las cuales más del 80% se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, recibieron asesoramiento objetivo en educación financiera gracias al programa “Saquemos Cuentas” el cual está compuesto por cinco módulos estratégicos para la toma de decisiones responsables e informadas: a) Administración de la deuda: 7,787 personas impactadas; b) Ahorro: 6,863 personas impactadas; c) Presupuesto: 4,466 personas impactadas; d) Negociaciones financieras: 1,499 personas impactadas; e) Riesgos y Seguros: 650 personas impactadas.

Adicionalmente a través del programa se capacitó a algunos grupos poblacionales más vulnerables como lo son los refugiados, mediante actividades conjuntamente organizadas junto a ACNUR Panamá y la Cruz Roja Panameña, así también a grupos de Mujeres en situación de vulnerabilidad de la península de Azuero que forman parte de los programas del PNUD Panamá.

Con los asesoramientos en educación financiera impartidos tanto de forma presencial por los asesores de crédito como a través de talleres virtuales, Microserfin apoyó en 2021 a los dueños de las microempresas en la recuperación de su estabilidad económica, a hacer frente a las necesidades personales o de su negocio y también a cumplir sus metas financieras.

Fuente/Foto: Microserfin