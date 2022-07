La exitosa serie La Ley y el Orden regresa a la pantalla con su elenco original

(19/Jul/2022 – web) LatAm.- Universal TV, el canal de TV Paga favorito de Latinoamérica que presenta las series dramáticas más exitosas, anuncia que la clásica e icónica serie “La Ley y el Orden” regresa a la pantalla de Latinoamérica con su elenco original. La tan esperada nueva entrega estrenará pronto en exclusiva sólo a través de Universal TV.

Esta secuela de la serie originalmente terminada en 2010 en su temporada número 20 no regresa como reboot ni remake, sino como una continuación con su esperada temporada 21 para continuar con su legado, de la mano de uno de los creadores más respetados y prolíficos de la industria, Dick Wolf.

“Hay muy pocas cosas en la vida que son literalmente sueños hechos realidad. Este es el mío” expresó el creador y productor ejecutivo Dick Wolf sobre el gran regreso.

Universal TV trae a Latinoamérica uno de los dramas más preciados y honrados con la temporada 21 de “La Ley y el Orden”. La serie, que continuará con el clásico formato bifurcado que se creó para su ejecución original, volverá a examinar la trama: la policía que investiga los delitos y los fiscales de distrito que procesan a los delincuentes.

La serie fue nominada a más de 50 premios Emmy y entre ellos se llevó el título en 1997 como “Mejor Serie Dramática”.

“La Ley y el Orden” contará con la producción ejecutiva de Dick Wolf, Rick Eid (guionista/showrunner), Arthur Forney y Peter Jankowski.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE GRAN REGRESO: “LA LEY Y EL ORDEN”

• Llegará protagonizada por Sam Waterston (Savages, The Dropout), Anthony Anderson (The Shield, Transformers), Jeffrey Donovan (Sicario, Hitch), Camryn Manheim (The Practice, Ghost Whisperer), Hugh Dancy (Homeland, Downton Abbey: A New Era) y Odelya Halevi (New Girl, Why Women Kill).

• Dick Wolf es creador y productor ejecutivo. Rick Eid, Arthur Forney y Peter Jankowski son los productores ejecutivos.

• Jeffrey Donovan (Sicario, Hitch) ha sido elegido como detective de la policía de Nueva York en la reactivación de la serie “La Ley y el Orden”.

• Según la visualización lineal y digital, el estreno de “La Ley y el Orden” que se emitió el 24 de febrero de 2022 en Estados Unidos ha promediado casi 13 millones de espectadores en total.

Vía Praestigium