La innovación impulsa la transformación empresarial en México y Centroamérica, según KPMG

La innovación digital avanza con fuerza: el 51 % de las organizaciones centroamericanas ya están en proceso de transformación tecnológica.

Inteligencia artificial y cultura organizacional lideran la transformación en Centroamérica

El estudio de KPMG revela que el 69 % de las empresas en Centroamérica transformarán sus productos y servicios en los próximos tres años.

Tecnologías como IA analítica, data & analytics e IAGen marcarán el rumbo de la innovación empresarial en la región.

(11/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En un entorno cada vez más dinámico, la innovación se consolida como el principal motor de transformación empresarial en México y Centroamérica. Así lo confirma el estudio “Panorama de la innovación en México y Centroamérica 2025. Avanzar hacia la transformación permanente”, elaborado por KPMG, que revela que el 69 % de las organizaciones en Centroamérica prevén modificar significativamente sus productos y servicios en los próximos tres años.

Este proceso responde a la necesidad de mantenerse competitivos, optimizar modelos operativos y atender las crecientes exigencias del mercado. Según el informe, el 51 % de las empresas en Centroamérica ya están ejecutando procesos de transformación digital, impulsados por una cultura organizacional orientada a la mejora continua.

“La innovación se ha convertido en un imperativo para todas las industrias. Las empresas que integren tecnología en sus modelos de negocio y fomenten una cultura de innovación serán las que lideren el cambio en sus sectores”, afirmó Ricardo Delfín, líder de Clientes y Mercado de KPMG para el Clúster de México y Centroamérica.

El estudio también destaca que el 44 % de las compañías centroamericanas orientarán sus esfuerzos hacia estrategias transformacionales, con inversiones dirigidas a nuevos negocios y canales de distribución. Entre las tecnologías con mayor impacto en los próximos tres años figuran la inteligencia artificial (IA) analítica (76 %), data & analytics (73 %) e inteligencia artificial generativa (IAGen) con un 51 %.

“La IA está funcionando como acelerador en procesos internos, gestión de datos y conexión con clientes. En Centroamérica, aprovechar estos avances es una necesidad para competir y optimizar costos”, señaló Luis Rivera, socio de Asesoría de KPMG Costa Rica.

Los principales facilitadores de la innovación incluyen el desarrollo de una cultura organizacional sólida (53 %), liderazgo comprometido (49 %), capacitación (31 %) e inversión en infraestructura tecnológica (44 %). No obstante, los desafíos persisten: el 44 % de las empresas reportan escasa cultura de innovación y el 40 % enfrentan desalineación entre áreas.

En cuanto a inversión, el 80 % de las empresas en Centroamérica planean aumentar su presupuesto en innovación durante el próximo año. Actualmente, el 43 % destina entre el 2 % y el 5 % de sus ingresos a este rubro.

“La transformación avanza con rapidez, y la innovación es clave para adoptar nuevas herramientas y medir mejoras de forma precisa”, concluyó Ian Torres, supervisor senior de Arquitectura Tecnológica y Empresarial de KPMG Panamá.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025, encuestó a más de 100 directivos de industrias como servicios financieros, consumo, manufactura, tecnología, salud y alimentos, consolidando una visión estratégica sobre el futuro de la innovación en la región.

