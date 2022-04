La Nube: Una tendencia que no deja de crecer

• Según los datos del cierre fiscal de primer trimestre de 2022, esta oferta integral creció a doble dígito en la región.

• La compañía registra su 27º trimestre consecutivo con crecimiento en los ingresos de sus soluciones en la nube en Latinoamérica, con incrementos parejos a lo largo de todos los países.

(26/Abr/2022 – web) Centroamérica.- SAP presentó los resultados del primer trimestre fiscal de 2022 en América Latina: ya son 27 trimestres consecutivos reportando crecimiento en la nube a doble dígito, con un incremento consistente a lo largo de todos los países de la región.

El crecimiento de este trimestre lo impulsa la adopción acelerada de la propuesta integral de transformación digital como servicio RISE with SAP, apoyada en la poderosa plataforma SAP S/4HANA Cloud: las ventas relacionadas con esta solución crecieron a doble dígito.

“A poco más de un año de su lanzamiento, vemos con mucho optimismo como esta oferta tan completa de RISE with SAP está marcando la pauta en las empresas de la región. La transformación digital es un imperativo y dar a las organizaciones la posibilidad de avanzar a su propio ritmo, con el presupuesto del que disponen y con altísimos niveles de eficiencia, tal como proponemos con RISE with SAP, es clave para que se mantengan competitivos en un mundo cada vez más globalizado”, señaló Cristina Palmaka, presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe. “En este punto del camino no hay duda de que la nube es la manera más rápida, sencilla y efectiva de transformar los negocios”, agregó.

La multinacional brasilera Tramontina, reconocida por su cubertería premium, es una de las empresas de la región que se apoya en RISE with SAP para manejar su crecimiento. La empresa con más de 100 años de operaciones renovará por completo su base tecnológica al adoptar una combinación de SAP S/4HANA Cloud y SAP Analytics Cloud para gestionar mejor sus objetivos de mayor crecimiento. Además, integrarán SAP Integrated Business Planning y SAP Extended Warehouse Management para agilizar su cadena de suministro y procesos logísticos.

Otra área que creció exponencialmente a doble dígito alto es el SAP Business Technology Platform. Se trata de todo lo relacionado con manejo de datos, analíticas de negocios, desarrollo de aplicaciones, automatización y mucho más. FEMSA, la embotelladora más grande de productos Coca-Cola del mundo, que atiende más de 290 millones de personas, la adoptó junto a SAP Advance Financial Closing y SAP Analytics Cloud, entre otras, para optimizar la medición de sus KPIs financieros, contar con un análisis económico más certero de cada uno de sus productos y líneas de negocio y optimizar la facturación y el manejo de efectivo en cada uno de los diez países de América Latina en que opera.

Las soluciones relacionadas a experiencias de clientes continúan siendo vital en una economía cada vez más digital. Es por eso por lo que el portafolio SAP Customer Experience reportó crecimientos a doble dígito.

“La forma pareja en que crecieron nuestras soluciones en la nube en los distintos países de la región es un excelente indicador de lo saludable que está nuestro negocio en Latinoamérica y de las excelentes perspectivas que tenemos para seguir apoyando a las organizaciones de la región en sus esfuerzos por ser empresas innovadoras, inteligentes y resilientes”, concluyó Sonja Simon, CFO de SAP Latinoamérica y el Caribe.

A nivel global, SAP reportó un crecimiento de 25% por ingresos de soluciones en la nube en moneda constante (Non-IFRS). De igual manera, SAP reitera su ambición de pasar los 22 mil millones de euros en ingresos por la nube para 2025 y su compromiso de llegar a cero emisiones netas en sus operaciones para 2023 y llevarlas a cero en su cadena de valor a 2030.

Vía SAP