La tecnología de tokens transforma el comercio digital en América Latina y el Caribe

Comercio digital en América Latina amcanza los mil millones de tokens

(12/Feb/2025 – Panama24Horas web) Panamá.- Visa anunció que la economía digital de América Latina y el Caribe ha recibido un impulso de USD 3.500 millones en volumen de pagos en 2024 gracias a la adopción de Visa Token Service (VTS). Este logro marca un hito significativo en la expansión de la tokenización en la región, alcanzando la cifra de mil millones de tokens, lo que fortalece la seguridad y eficiencia del comercio digital.

La tokenización es una tecnología clave que reemplaza los datos confidenciales de pago por identificadores digitales únicos, mejorando la protección contra el fraude y optimizando la experiencia del usuario en transacciones en línea y en tiendas físicas.

Un hito en la evolución del comercio digital

«Este increíble hito es solo el comienzo de nuestro compromiso inquebrantable de mejorar las experiencias de pago en este ecosistema de comercio electrónico en rápida expansión», afirmó Romina Seltzer, líder de Productos para Visa América Latina y el Caribe. «Los tokens de Visa están transformando la manera de pagar, no solo al proteger los pagos en línea, sino también sentando las bases para el futuro del comercio».

Actualmente, la mayoría de los emisores en América Latina y el Caribe admiten tokens de red, y casi 40 proveedores de servicio de token en la región están certificados con capacidades de Visa Token Service.

Innovaciones impulsadas por la tokenización

El éxito de la tokenización también está permitiendo nuevas soluciones en comercio digital, como Visa Click to Pay, una experiencia de pago tokenizada que simplifica las compras en línea, ofreciendo rapidez y seguridad sin la necesidad de ingresar contraseñas o detalles de tarjetas en cada compra.

Los beneficios de la tokenización de Visa

La tecnología de tokens de Visa aporta múltiples beneficios a los participantes del ecosistema financiero:

• Mayor seguridad: Visa Token Service ayudó a prevenir USD 600 millones en fraude en 2023, reduciendo el fraude en pagos hasta en un 30%.

• Aumento en autorizaciones de pagos: La tokenización ha generado un incremento del 6% en las tasas de aprobación de pagos y más de USD 40.000 millones en ingresos incrementales para comercios electrónicos.

• Facilitador de innovación: Los tokens permiten credenciales digitales seguras en diversos dispositivos y plataformas, impulsando experiencias como Click to Pay, Tap to Pay, Scan to Pay e integración con billeteras digitales.

El futuro de la tokenización en el comercio global

Según un estudio de Juniper Research, se estima que la tokenización será utilizada en el 85% de las transacciones de comercio electrónico globales para 2028, y que las transacciones tokenizadas se duplicarán de 283.000 millones en 2025 a 574.000 millones en 2029.

Como líder en pagos digitales, Visa ha invertido más de USD 12.000 millones en tecnología en los últimos cinco años para mejorar la seguridad y la eficiencia de las transacciones globales, consolidando su compromiso con la evolución del comercio digital en América Latina y el mundo.