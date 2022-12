Latcom cierra el 2022 como Empresa del Año de Argentina en el FIP

(26/Dic/2022 – LatAm.- Latcom, empresa de trading de medios a nivel mundial especializada en OOH, DOOH y Programmatic, cierra un muy buen 2022 galardonada Empresa del Año de Argentina en el FIP -Festival Iberoamericano de Promociones & Eventos-, con sus campañas desarrolladas para Rappi y Chanel N°5.

El FIP, certamen líder a nivel mundial, analiza y premia las mejores ideas contemplando el reconocimiento a las acciones más destacadas con los premios de: Empresa del año, Cristal, Platino, Oro, Plata y de Bronce en 20 disciplinas de marketing.

En este marco, Latcom logra liderar el podio de Argentina con tres Oros para Chanel N° 5: uno en la categoría ‘Acciones de productos vinculados a la Salud, Cosmética y Estética Corporal’ para la campaña «100th Anniversary of Chanel N°5». El segundo en la categoría ‘Publicidad en Vía Pública’ para la campaña «100th Anniversary of Chanel N°5. Y el tercer Oro en la categoría ‘Éxito Internacional’ para la campaña «100th Anniversary of Chanel N°5». También obtuvo un Premio Bronce para la campaña Rappi Turbo Fresh en la categoría ‘Publicidad en Vía Pública’.

“Estamos muy contentos con estos fantásticos resultados en los prestigiosos premios FIP en los que resultamos mejor Empresa del Año con campañas desarrolladas para grandes clientes como Chanel N°5 y Rappi, para los que venimos trabajando desde hace ya varios años. Hemos recorrido un intenso 2022 y llegamos al cierre del año con resultados muy positivos. Estos premios nos confirman que vamos por el camino que nos hemos planteado desde un inicio, siempre apostando por el talento, la calidad, la innovación y la creatividad logrando campañas de calidad. Una especial mención a todos nuestros colaboradores con los que formamos un equipo que sin duda es el motor de todos nuestros logros”, comenta Valentín Bueno, CEO de Latcom.

Vía amma creative