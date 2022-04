Laudato Si’ acumula 3,1 millones de MWh de energía limpia

➡ Laudato Si’ ha logrado abastecer de energía eléctrica limpia a más de 150 mil familias panameñas.

➡ Desde el inicio de su operación evitó la emisión de más de 441 mil toneladas de carbono al ambiente.

(22/Abr/2022 – web) Panamá.- El Parque Eólico Laudato Si’, perteneciente a InterEnergy Group, empresa proveedora de soluciones energéticas con presencia en República Dominicana, Panamá, Jamaica, Uruguay y Chile, cumple su séptimo aniversario durante este mes de abril, logrando abastecer de energía eléctrica limpia a más de 150 mil familias panameñas con un consumo promedio mensual de 240 kWh, alcanzando la marca acumulada de 3,1 millón de MWh de producción de energía renovable desde su puesta en marcha hasta diciembre de 2021.

Según información oficial del Centro Nacional de Despacho (CND), el Parque Eólico, durante el año 2021 generó 434,235.18 MWh (434.2 GWh) de energía limpia, lo que representó un 3.8% aproximadamente de contribución en la matriz energética de Panamá y hasta un 10% en periodo seco.

“Ya son siete años en que este proyecto se mantiene activo, generando energía para Panamá. Sin duda, la energía eólica ha cobrado mayor relevancia en nuestro sistema, logrando alcanzar hasta el 11% de la generación” mencionó Mónica Lupiañez, Country Manager de InterEnergy Panamá y Directora de Renovables de InterEnergy Group.

Lupiañez, también indicó que Laudato Si´, evitó la emisión de más de 441 mil toneladas de carbono al ambiente y mitigó la emisión de 3.8 toneladas de dióxido de nitrógeno y 138 mil toneladas de dióxido de azufre, con la reducción de aproximadamente un millón de barriles de petróleo al año y ahorro de unos 100 millones de dólares en costos operativos del sistema eléctrico anualmente.

En diciembre de 2020, InterEnergy Group, anunció la emisión de bonos verdes en el mercado internacional por parte de UEP Penonomé II, S.A., empresa propietaria del Parque Eólico Laudato Si’, por un valor nominal de US$ 262.7 millones, con vencimiento en 2038, siendo la primera colocación en el formato 144A/Reg S de una compañía en el sector privado de Centroamérica y el Caribe. Con esta transacción, el grupo confirma su compromiso en alcanzar sus metas ambientales y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), en particular el séptimo, enfocado en proveer energía asequible y no contaminante a través del desarrollo y financiación de proyectos de energía 100% renovable.

Laudato Si´, ubicado en Penonomé, provincia de Coclé, permanece operativo durante todo el año aprovechando el recurso del viento y se conecta en la subestación El Coco al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Por otro lado, este proyecto a lo largo de los años ha trabajado en una inversión social y responsable, enfocada en generar cultura del cuidado ambiental y promover prácticas que mejoren las condiciones del ambiente en las comunidades vecinas. Todo esto ha sido posible gracias a las alianzas que el proyecto ha llevado adelante con las autoridades y escuelas del área, en la ejecución de programas como: Embajadores de Energía Limpia, Saneamiento de Fuentes de Agua, Un Millón de Hectáreas y Mi Escuela Primero.

De esta manera, Laudato Si’, reafirma su compromiso de continuar siendo un proyecto con un rol protagónico en el abastecimiento de energía limpia en Panamá; y a su vez, un aliado estratégico para promover el desarrollo orientado a la sostenibilidad y conservación ambiental, en las comunidades en donde opera.

Vía Komunika