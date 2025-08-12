Lending Cloud evoluciona: Finastra y NTT DATA aceleran la digitalización financiera

Finastra y NTT DATA amplían Lending Cloud para transformar la experiencia bancaria en LATAM y APAC

Lending Cloud evoluciona con herramientas integradas y automatización inteligente para mejorar la experiencia bancaria.

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Méexico.- Finastra, líder global en software para servicios financieros, anunció la ampliación de su alianza estratégica con NTT DATA, empresa referente en infraestructura y servicios de TI. Esta colaboración refuerza el servicio Lending Cloud, acelerando la transformación digital de instituciones financieras en América Latina (LATAM) y Asia-Pacífico (APAC).

La nueva fase de esta alianza permitirá implementaciones más ágiles, automatización inteligente y una experiencia crediticia optimizada. NTT DATA asumirá la gestión completa del ciclo de vida de las aplicaciones Lending Cloud, impulsando la escalabilidad, estandarización y eficiencia operativa en toda la plataforma.

“Esta evolución con NTT DATA nos permite acelerar la incorporación de clientes y ofrecer servicios de préstamos en la nube con alto desempeño”, afirmó Andrew Bateman, vicepresidente ejecutivo de Préstamos de Finastra. Por su parte, David Gold, vicepresidente de Servicios en la Nube de NTT DATA, destacó que “la colaboración reúne innovación y excelencia operativa para transformar la experiencia bancaria”.

La solución conjunta incluye herramientas integradas para monitorear y cumplir compromisos de nivel de servicio, y ya cuenta con una estrategia comercial activa para escalar su impacto en el sector financiero.

El anuncio cobra especial relevancia en mercados como APAC, donde la adopción de soluciones en la nube se acelera. Según Finastra, países como Vietnam (56%), Hong Kong (46%) y Singapur (44%) lideran la modernización de sus operaciones financieras. En LATAM, la alianza busca atender la creciente demanda de infraestructuras de préstamos modernas, compatibles y escalables.

Con esta expansión, Finastra fortalece su liderazgo en servicios gestionados, reafirma su enfoque centrado en el cliente y avanza en su misión de ofrecer soluciones nativas en la nube con mayor velocidad y agilidad.