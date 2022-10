Leopoldo Ruiz de Axis recibe premio “Los mejores CEO´s de México de 2022” de Great Place to Work

• El directivo fue destacado por sus estrategias de sostenimiento, inclusión dentro del equipo de trabajo y liderazgo empresarial que ha propiciado la expansión de la compañía en Latinoamérica.

(26/Oct/2022 – web) México.- En esta ocasión, Geat Place to Work, otorgó a Leopoldo Ruiz, Director Regional de Axis Communications en Latinoamérica, el premio a Los mejores CEO´s de México de 2022 en la categoría For All, gracias a las estrategias de sostenibilidad empresarial que buscan el crecimiento de la confianza de los colaboradores para mantener un entorno de unidad y de trabajo en equipo durante periodos de crisis.

“La capacidad de adaptarse a los cambios del entorno es una clave que puede definir el rumbo de una organización” señala el directivo. Actualmente el mundo está experimentando transformaciones constantes que han tenido impacto en la vida social y laboral, gracias a la modernidad y la pandemia, se han logrado desarrollos tecnológicos sin precedentes que están revolucionando todos los días la economía digital y simplifican la manera en que vivimos.

“Sin embargo, este impulso que la actualidad le dio a la sociedad también ha impactado en las organizaciones y sus procesos de trabajo, por eso, en este momento diseñar e implementar soluciones creativas para los obstáculos tecnológicos es sólo una parte del reto que enfrentamos como líderes”, afirmó Ruiz.

Para Leopoldo, este premio es el resultado del trabajo incondicional por parte de su equipo extendido a lo largo de Latinoamérica, del apoyo que ha recibido por parte del corporativo en Suecia y de los demás CEO´s de Axis en el mundo.

“Agradezco a todo el equipo de Axis por su esfuerzo y desempeño durante mi estadía en Axis, estoy seguro de que, en conjunto, seguiremos cumpliendo metas que nos permitan fortalecer a la empresa no solo en el negocio, sino como una compañía que busca el bienestar de los colaboradores para generar un entorno de trabajo que deje huella en el mundo”, comentó.

Leopoldo Ruiz lleva tres años como CEO en la compañía, y desde 2020 ha logrado unificar la división de negocios en Latinoamérica, que anteriormente estaba separada en dos regiones; por un lado, México, Centroamérica y Caribe y por otro, América del Sur, cada una gestionada bajo su propia estructura y metas de crecimiento.

Esta decisión se tomó con la finalidad de alinear los objetivos hacia una sola directriz, darle mayor presencia a la región y hacer más eficiente la administración. Esta estructura, tanto comercial como operativa, ha permitido centralizar el mensaje de Axis, unir objetivos comerciales, atender a los clientes, hacer más eficientes las operaciones y ampliar la red de socios mayoristas en integradores en Latinoamérica, lo que ha permitido el crecimiento exponencial de muchas otras empresas en conjunto con Axis.

Ruiz cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas de alta tecnología, liderando equipos de ventas de alto rendimiento que se centran en segmentos verticales estratégicos, satisfacción del cliente, soluciones de centros de datos y cuentas globales.

Vía Comunimix