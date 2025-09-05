Lexmark lanza nuevas impresoras para impulsar la transformación digital

Soluciones de impresión de Lexmark llegan a Panamá con la nueva Serie 9

Lexmark presentó en Panamá su nueva Serie 9 de equipos de impresión, que incluye modelos A3 y A4, con el fin de impulsar la transformación operativa de las empresas a través de tecnología versátil, fácil de usar y con un fuerte enfoque en la sostenibilidad.

(5/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Lexmark, líder en tecnología de impresión, ha lanzado en Panamá su nueva Serie 9 de impresoras y equipos multifunción (MFPs) A3 y A4, con el propósito de fortalecer el desarrollo empresarial en el país y ofrecer soluciones de impresión pensadas para la era digital. Este lanzamiento, parte de una gira regional por Centroamérica, busca complementar el portafolio de la compañía con dispositivos que destacan por su tecnología avanzada, robustez, facilidad de uso y compromiso con la sostenibilidad.

El evento de presentación, dirigido a medios especializados y distribuidores, fue liderado por Fabio Rosa, Gerente de Mercadeo y Productos para Latinoamérica, quien explicó que los nuevos modelos A3 representan una evolución clave en la oferta de la marca. A diferencia de las impresoras A4 comunes, que manejan tamaños carta, los equipos A3 permiten imprimir en formatos más grandes, ideales para planos, gráficos o materiales publicitarios, y son más adecuados para entornos de alta demanda.

Durante su presentación, Rosa subrayó que “estos equipos, que son los más grandes de Lexmark, complementan nuestra oferta de equipos A4, dándole a los clientes y a los canales más opciones de impresión, con más robustez, sostenibilidad y otras características que el mercado hoy nos pide con fuerza”. También mencionó que son ideales para proyectos de servicios de impresión gestionados, ya que pueden consolidar la funcionalidad de varios equipos A4 en una sola unidad eficiente.

La versatilidad es una de las características principales de la Serie 9, que cuenta con ocho modelos configurables y accesorios modulares. Todos utilizan la misma tecnología y consumibles, soportan formatos hasta SRA3 y papeles de 300 gramos, con velocidades de hasta 55 páginas por minuto. La simplicidad operativa es otro punto fuerte, gracias a su panel táctil basado en Android que facilita la navegación y permite la instalación de aplicaciones personalizadas. El mantenimiento es sencillo, diseñado para que el usuario pueda realizarlo sin necesidad de herramientas especializadas.

Lexmark también ha puesto un gran énfasis en la sostenibilidad de esta nueva línea. Más del 50% del plástico utilizado en la fabricación proviene de material reciclado. Los equipos y sus componentes están diseñados para una vida útil de al menos siete años, y la unidad de fusión puede imprimir hasta 400,000 páginas sin reemplazo. Además, la empresa mantiene un programa de reciclaje de cartuchos y tóner con más de dos décadas de antigüedad.

La seguridad y la automatización son elementos centrales de la Serie 9. Los equipos integran cifrado a nivel de chip y se conectan a los servicios en la nube de Microsoft Azure. Su panel frontal permite ejecutar aplicaciones a medida, facilitando la digitalización y la automatización de flujos de trabajo en áreas como el sector financiero.

Como parte de su compromiso con el mercado panameño, Lexmark está ofreciendo más capacitaciones técnicas y comerciales para sus socios, especialmente aquellos enfocados en servicios gestionados. Los nuevos modelos ya están disponibles en el país a través de los mayoristas autorizados.