LG destaca ingresos consolidados en su informe de resultados Q3 2023

El sólido rendimiento de LG refleja el progreso fluido de la empresa en la ejecución de su visión futura para 2030

(27/Oct/2023 – web) Panamá.- LG Electronics Inc. (LG) anunció hoy unos ingresos consolidados del tercer trimestre de 2023 de 20.7 billones KRW y un beneficio operativo de KRW 996.7 mil millones KRW, ambos representan los segundos números más altos del tercer trimestre en la historia de la empresa. El destacado desempeño fue impulsado tanto por el negocio principal de electrodomésticos de la empresa como por las soluciones para vehículos, uno de sus futuros motores de crecimiento. Los electrodomésticos duplicaron su beneficio operativo en comparación con el año anterior. Mientras que, las soluciones para vehículos registraron un beneficio operativo sin precedentes.

El sólido rendimiento refleja el progreso fluido de la empresa en la ejecución de su visión futura para 2030, lo que ha resultado en ingresos y beneficios sólidos a pesar de una prolongada desaceleración económica. Los fundamentos de la visión 2030 de LG, anunciada en julio pasado, se centran en la expansión de B2B, la innovación en modelos de negocio no basados en hardware, así como en el desarrollo y adquisición de nuevos motores de crecimiento con el objetivo de ir más allá de ser una empresa de electrodomésticos para convertirse verdaderamente en una empresa de “Smart Life Solutions” capaz de conectar y ampliar diversos espacios y experiencias.

El crecimiento de los ingresos se vio fuertemente impulsado por la expansión en el segmento B2B, que incluye piezas para automóviles y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) – un factor clave detrás del segundo valor más alto en el tercer trimestre en la historia de la empresa. Los ingresos en el segmento B2B crecieron de manera significativa, representando aproximadamente el 35 por ciento de los ingresos totales este año.

Los segmentos B2B se ven menos influenciados por las condiciones económicas en comparación con los B2C, y se pueden esperar ingresos y beneficios estables una vez que el negocio esté debidamente configurado. Otro mérito es el efecto de dependencia que ayuda a promover las relaciones a largo plazo con clientes y consumidores. LG planea desarrollar oportunidades de crecimiento adicionales en esta área yendo más allá de simplemente suministrar productos B2B para expandirse en la provisión de soluciones empresariales de alto valor agregado en conexión con los productos suministrados. El objetivo será impulsar las ganancias B2B a más de 40 billones de KRW para el 2030.

El beneficio operativo del tercer trimestre aumentó en más del 30 por ciento tanto en comparación con el año anterior como en comparación con el trimestre anterior. Un contribuyente clave a la alta rentabilidad fue la innovación en el modelo de negocio de la empresa, que combina soluciones no basadas en hardware, como contenido y servicios de suscripción, con productos tradicionales de hardware, como electrodomésticos y televisores. En el pasado, se registraba un ingreso único al vender un producto. Ahora esto se ha transformado en generar ingresos recurrentes a partir del uso de soluciones en plataformas instaladas en millones de productos utilizados por los consumidores de dispositivos LG.

En el desarrollo y adquisición de nuevos motores de crecimiento, LG tiene como objetivo centrarse en invertir en negocios prometedores que no solo muestren un alto potencial, sino que también puedan crear sinergias con los negocios existentes. La inversión en la carga de vehículos eléctricos es una ilustración perfecta de esta estrategia. La empresa tiene planes de expansión global a partir del próximo año en colaboración con diversos socios.

La operación constante y el sólido avance de los tres pilares de la visión 2030 de la empresa: liderar el crecimiento de la compañía (B2B), generar beneficios (no basados en hardware) y aumentar el valor de la empresa (nuevos motores de crecimiento), demuestran claramente el avance de LG hacia la consecución del Triple 7 (una tasa de crecimiento promedio y un beneficio operativo del 7 por ciento o más, y una relación de valor empresarial a EBITDA de 7 o más).

LG continuará centrándose en acelerar sus esfuerzos de transformación de su portafolio de negocios en el cuarto trimestre, buscando mantener un alto crecimiento en B2B con soluciones de componentes para vehículos a la cabeza, al mismo tiempo que aumenta las ventas de las líneas de productos clave a medida que se acerca la temporada alta de fin de año. Simultáneamente, la empresa planea optimizar la eficiencia a través de una mejor previsión de la demanda para respaldar una rentabilidad estable en el futuro.

The LG Home Appliance & Air Solution Company generó ingresos del tercer trimestre de 7.46 billones de KRW y un beneficio operativo de 504.5 mil millones de KRW. El beneficio operativo más que se duplicó con respecto al año anterior, gracias a la fuerte competitividad en las operaciones comerciales en general, incluyendo la fabricación, la adquisición y la logística. Los ingresos se mantuvieron sólidos en comparación con el tercer trimestre del año pasado, apoyados por la reubicación estratégica de las líneas de productos en respuesta a la demanda debilitada, así como la expansión de las líneas de productos B2B, incluyendo sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), piezas y electrodomésticos empotrados. LG planea aprovechar la tendencia de electrificación y descarbonización en los sistemas de HVAC para acelerar su impulso de crecimiento en B2B. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la empresa se comprometió recientemente a una serie de acciones que respaldan el objetivo de California de instalar seis millones de bombas de calor eléctricas para 2030. LG también está expandiendo activamente su cartera de HVAC con nuevos Dedicated Outdoor Air Systems – Sistemas de Aire Exterior Dedicado. En el cuarto trimestre, la empresa buscará liderar un cambio de paradigma en los electrodomésticos con el LG ThinQ UP 2.0, expandiendo su negocio hacia servicios y suscripciones. Cuatro características mejoradas para el ThinQ UP ya han sido lanzadas en América del Norte, acelerando la velocidad de la innovación en la experiencia del cliente.

Para The LG Vehicle component Solutions Company, los ingresos del tercer trimestre fueron de 2.5 billones de KRW y el beneficio operativo de 134.9 mil millones de KRW, los más altos entre todos los ingresos y beneficios operativos del tercer trimestre. La empresa está acelerando su ritmo de crecimiento basado en una gestión estable de su cadena de suministro y una cartera de pedidos que se espera alcance los 100 billones de KRW para fin de año. Se espera que la unidad de negocios supere los 10 billones de KRW en ingresos anuales por primera vez este año, lo que la posiciona como una fuerza motriz clave en el crecimiento general de LG. Se prevé que el crecimiento siga siendo alto debido a la transición acelerada a vehículos eléctricos y la creciente demanda de piezas de alto valor agregado, a pesar de algunas preocupaciones por una desaceleración temporal de la demanda en la industria de piezas para automóviles. Ante estos desarrollos, LG planea mantener su impulso de crecimiento centrándose en proyectos de alto valor agregado y acelerando la producción regional en la planta LG Magna en Ramos Arizpe, México.

Para la división, The LG Home Entertainment Company se registraron ingresos del tercer trimestre de 3.57 billones de KRW y un beneficio operativo de 110.7 mil millones de KRW. La empresa mantuvo su crecimiento rentable al gestionar eficazmente los gastos de marketing a pesar del aumento en los precios de los paneles LCD, mientras que al mismo tiempo diversificaban las fuentes de beneficio basadas en el crecimiento del negocio de contenido y servicios construido sobre su plataforma de televisión inteligente. La empresa está acelerando su transición de un negocio basado en productos a un negocio de medios y entretenimiento basado en plataformas a medida que el mercado de contenido y servicios continúa creciendo. Con este fin, además de ampliar la colaboración con varios proveedores de contenido, la empresa está mejorando los sistemas operativos de televisión para ampliar la experiencia de contenido de los clientes. Se espera que el número de televisores con webOS, la base del negocio de contenido y servicios de LG, alcance los 300 millones de unidades para 2026.

Por último, The LG Business Solutions Company registró ingresos del tercer trimestre de 1.33 billones de KRW con una pérdida operativa de 20.5 mil millones de KRW. Tanto los ingresos como la rentabilidad se debilitaron debido a la disminución de la demanda de productos de tecnología de la información (TI). A medida que persisten condiciones comerciales desafiantes, la empresa continúa innovando las experiencias de los clientes con líneas premium de TI, como pantallas comerciales y laptops plegables que ofrecen soluciones personalizadas, al mismo tiempo que avanza en el fomento del negocio de cargadores para vehículos eléctricos, uno de los nuevos motores de crecimiento de LG.