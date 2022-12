(19/Dic/2022 – web) Panamá.- LG Electronics (LG) destacará su compromiso continuo con la sustentabilidad en CES 2023, mostrando su visión ESG y las innovaciones más recientes e impactantes en una exhibición exclusiva denominada la zona Better Life for All.

Proporcionando una descripción completa de los esfuerzos de sostenibilidad de LG, incluidos sus principales hitos ESG, iniciativas actuales y objetivos a largo plazo, la zona Better Life for All consta de tres secciones únicas: Para el planeta, Para las personas y Nuestro compromiso. La exhibición también presentará las cuatro obras finalistas del premio LIFE’S GOOD AWARD inaugural de LG, un desafío de innovación creado para difundir el mensaje Life’s Good de la compañía y empoderar a los innovadores que buscan marcar una diferencia positiva para las personas y el planeta.

Los enfoques clave de la agenda ESG de LG se han integrado en todos los aspectos de la zona Better Life for All. Los materiales informativos proporcionados en la zona ofrecerán braille para personas con discapacidad visual y se colocarán a una altura que permita una fácil lectura para personas en sillas de ruedas. Habrá guías con dominio del lenguaje de señas en el sitio, al igual que un programa LG CLOi GuideBotmetroed para brindar servicios de lenguaje de señas digital-humano. La zona en sí se construirá con el uso de materiales ecológicos.

Mejor vida para todos: Innovaciones para un Futuro Sostenible y el Plan Vida Mejor 2030

La sección For the Planet de la zona presenta las diversas iniciativas ambientales de LG, que incluyen el establecimiento de ciclos sostenibles que priorizan las consideraciones «verdes» en cada paso del ciclo de vida del producto, como la recolección, eliminación y reutilización de desechos electrónicos en la etapa posterior al uso. Los visitantes de For the Planet pueden ver como los materiales extraídos de los electrónicos desechados en el Centro de Reciclaje Chilseo (CRC) de la compañía se están utilizando para fabricar piezas para nuevos productos LG. En For the Planet también se destaca el LG Smart Park (Changwon, Corea del Sur), la fábrica de eficiencia energética de la compañía y una nueva tecnología de reciclaje de espuma de poliestireno expandido (EPS) desarrollada por LG para hacer que los empaques de los productos sean más ecológicos.

La segunda sección de la exhibición, For People, muestra los esfuerzos y logros de LG en la accesibilidad de productos y servicios. Estos incluyen el desarrollo de manuales de productos que incorporan guías de voz y lenguaje de señas y la implementación de funciones de accesibilidad, como reconocimiento de voz, instrucciones de voz y sensores de detección de movimiento, en una amplia gama de productos LG. For People también brindará a los visitantes la oportunidad de explorar las opciones de accesibilidad disponibles en los televisores LG; desde subtítulos de audio a texto hasta una pantalla de lenguaje de señas que se puede mover y cambiar de tamaño fácilmente.

Nuestro compromiso, la tercera y última sección de la zona Better Life for All, refleja la dedicación de LG para garantizar un futuro sostenible: el objetivo final del Better Life Plan 2030 de la compañía. LG tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la fabricación de productos en un 50 por ciento (en comparación con los niveles de 2017), y las emisiones de GEI del uso de siete productos clave en un 20 por ciento por unidad vendida para 2030 a partir de un año base 2020. Además, la compañía planea ofrecer funciones de accesibilidad para todas sus líneas de productos para 2025 y proporcionar un manual de instrucciones de voz y un manual de video en lenguaje de señas para cada producto LG para 2030.

“En LG, constantemente nos desafiamos a nosotros mismos para hacer un esfuerzo adicional para hacer realidad nuestra visión de una vida mejor para todos”, dijo Lee Jeong-Seok, Director del Centro de Marketing Global de LG Electronics. “Nuestra exhibición enfocada en ESG brindará a los visitantes de CES información sobre los valores, la determinación y la dedicación que impulsan nuestro viaje de sostenibilidad y las tecnologías y prácticas innovadoras que estamos desarrollando para garantizar un mañana más brillante”.

