LG Electronics elige a Band of Insiders como socio de comunicación en Centroamérica y el Caribe

Band of Insiders será el nuevo socio de comunicación de LG Electronics

LG Electronics anuncia a Band of Insiders como su nuevo socio de comunicación para potenciar su posicionamiento y visibilidad en Panamá y diez mercados más de la región.

Buscando fortalecer su presencia en Centroamérica y el Caribe, LG Electronics confía en la experiencia de la agencia Band of Insiders para gestionar su estrategia de comunicación, relaciones públicas e influencer marketing.

(2/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá.- LG Electronics, una de las empresas de tecnología más importantes a nivel global, ha designado a Band of Insiders como su nuevo socio de comunicación para la región de Latinoamérica. A partir de septiembre de 2025, la agencia liderará la estrategia de relaciones públicas, influencer marketing y comunicación para la compañía en 11 países, incluyendo Panamá, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y Trinidad y Tobago.

Con una historia de 67 años de innovación tecnológica en audio, video y electrodomésticos, LG busca fortalecer su presencia en estos mercados clave. Aarón Romero, director de marketing de LG Electronics, destacó la importancia de esta alianza: «Para nosotros, la comunicación a través de medios y creadores de contenido es un pilar cada vez más importante. Contar con Band of Insiders como parte de nuestro equipo será clave para alcanzar nuestra meta».

Band of Insiders, que ha experimentado un rápido crecimiento en la región, será responsable del posicionamiento de LG Electronics y su amplio portafolio de productos. Angélica Cabrera, directora general de LATAM y socia principal de la agencia, expresó su entusiasmo por la colaboración: «Estamos felices por la oportunidad de sumar a los esfuerzos de posicionamiento de LG. Estoy segura de que, bajo el liderazgo de Alejandra Colin desde Panamá, haremos un gran equipo con la marca en todos los países donde colaboremos».

La agencia, que inició su expansión hace casi tres años, cuenta con un portafolio de clientes que incluye a marcas como Vivo Mobile, P&G, Taco Bell, Mercado Ads, y el Ministerio de Turismo de República Dominicana.