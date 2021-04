LG Electronics celebra 74 años ofreciendo lo último en tecnología e innovación

(11/Abr/2021 – web) Panamá.- Esta semana, la reconocida empresa de tecnología e innovación LG Electronics se enorgullece en anunciar su 74 Aniversario a nivel global.

Desde sus orígenes en 1947 en que fue fundada por el empresario Koo In-hwoi con el nombre de Lak Hui (pronunciado «Lucky»). La compañía oriento sus esfuerzos a la comercialización de productos de higiene personal como: cepillos de dientes, productos de limpieza para el hogar, detergentes para la ropa, jabón de manos, cremas faciales, cepillos de pelo, entre otros.

Gracias a la gran acogida de este negocio y a su expansión, para 1958 se fundó Goldstar Co. Ltd. (hoy en día LG Electronics Inc.). La nueva empresa nacida tras la Guerra de Corea, se posicionó como pionera en el mercado de la fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos de consumo en su país.

Posteriormente, en 1995 cuando adquiere Zenith, GoldStar cambia su nombre a LG Electronics y deciden diseñar un logotipo que contenga en su símbolo los valores de la nueva identidad de marca.

De esta forma, a través de los años ha logrado demostrar una evolución constante que la ha convertido en la marca global que todos conocemos hoy en día. Que busca ofrecer a sus consumidores soluciones óptimas y nuevas experiencias a través de la constante innovación para una vida mejor.

El estilo de vida actual ha incrementado las exigencias y expectativas de los consumidores, por lo que LG Electronics, consciente de las tendencias tecnológicas mundiales, ofrece una amplia gama de productos electrónicos y de línea blanca que atienden tanto las diferentes necesidades, gustos y preferencias de los consumidores finales, como del sector empresarial.

Durante los últimos años LG Electronics ha presentado al mercado diferentes productos, que atienden las tendencias mundiales, asimismo la tecnología 3D llegó con las nuevas pantallas LCD, LED y reproductores Blu-ray y DVD, para brindar una experiencia única de entretenimiento en el hogar, disfrutando de momentos en alta definición y hasta en tercera dimensión (3D), la cual hace que la experiencia de ver la televisión se viva y disfrute al máximo.

Prueba de esto, han sido los innumerables premios que han obtenido en el escenario mundial de la innovación. Como los conseguidos en los premios CES® Innovation Awards 2021. En Best of Innovation por su tecnología LG OLED TV y la tecnología LG InstaView® Door-in-Door® Refrigerator.

Por otro lado, el cuidado de la familia tiene un valor incomparable, siendo este punto de suma prioridad para LG. Ante la búsqueda constante de una vida mejor, la marca ha desarrollado productos de línea blanca para ser los mejores aliados en el hogar: sus lavadoras fueron diseñadas para lavar sin maltratar la ropa, la tecnología en sus refrigeradores conserva la frescura de los alimentos y protege el ahorro familiar por su bajo consumo de energía, y qué decir de sus hornos de microondas, en los que, con solo presionar un botón, se pueden cocinar platillos en menor tiempo, con menos grasa y conservando mejor su sabor y consistencia.

A la vez, se han destacado en equipos que buscan revolucionar el estilo de vida de sus consumidores y que les permitan disfrutar de las facilidades de un hogar inteligente y cuidar su salud. Como la solución de lavandería de una sola unidad WashTower™ que ocupa la mitad del espacio del piso mientras se ocupa de cargas ultra grandes, el LG CordZero™ ThinQ Robotic Vacuum y otras soluciones de lavandería y cuidado del aire, incluido el PuriCare Wearable Air Purifier, entre muchos más.

En la actualidad, la compañía cuenta con presencia en más de 28 países y con una fuerza laboral de 74,000 personas. Adicionalmente, tiene la garantía de más o menos 3,100 registros de patentes en 16 países asegurando la calidad y tecnología avanzada de sus productos.

Sin lugar a duda, la trayectoria exitosa de la filosofía de LG se puede demostrar en cada uno de los hogares de sus consumidores del mundo. Que día a día manifiestan su preferencia por tener sus productos que cubren sus necesidades, con diseños vanguardistas y que buscan ofrecerles experiencias tecnológicas innovadoras y con un servicio de primera.

Vía DH Consulting