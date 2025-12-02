LG Electronics nombra nuevo CEO y anuncia cambios organizacionales para 2026

Lyu Jae-cheol asume como CEO de LG Electronics para fortalecer negocios centrales

• La compañía anunció una serie de cambios organizacionales para 2026 enfocados en mejorar la eficiencia, agilizar la toma de decisiones y reforzar áreas de alto potencial como HVAC, robótica y la plataforma webOS.

(02/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) SEÚL, Corea del Sur.- LG Electronics anunció una reestructuración organizacional y la designación de su nuevo Director Ejecutivo (CEO), efectivos a partir del 1 de diciembre de 2025. Lyu Jae-cheol, quien lideró con éxito la compañía LG Home Appliance Solution (HS), asumirá el cargo principal con la misión de fortalecer la competitividad fundamental de los negocios centrales y expandir el potencial de crecimiento de la empresa.

Lyu Jae-cheol, el Nuevo Liderazgo en LG

El Sr. Lyu Jae-cheol, quien se incorporó a Goldstar (actual LG Electronics) en 1989, aporta una profunda experiencia técnica, habiendo dedicado casi la mitad de su carrera a la Investigación y Desarrollo (I+D) de electrodomésticos. Desde 2021, dirigió la compañía H&A (ahora HS), impulsando un crecimiento sostenible que posicionó a LG como la marca número uno de electrodomésticos a nivel global.

Como CEO, el Sr. Lyu se enfocará en aplicar el ADN de liderazgo de la división de electrodomésticos —basado en el valor diferenciado al cliente— a toda la organización. Bajo su dirección en HS, se sentaron las bases para un crecimiento sostenible mediante la expansión de operaciones B2B, modelos de negocio basados en suscripción y directos al consumidor (D2C), además de fortalecer el liderazgo de productos insignia.

Transición y Ascensos Clave

William Cho dejará su puesto tras cuatro años al frente, periodo en el que sentó una base sólida para el crecimiento sostenible. Durante su mandato, el Sr. Cho expandió los negocios de LG más allá de los electrodomésticos, incursionando en sectores como movilidad y espacios comerciales, y definió la visión de transformar a LG en una «Smart Life Solution Company». Su estrategia se centró en priorizar el rendimiento de los negocios principales, el crecimiento en áreas B2B, no relacionadas con hardware y D2C, y la exploración de nuevos dominios comerciales.

Como parte de los cambios, la compañía promovió a Eun Seok-hyun, director de la compañía Vehicle Solution (VS), y a James Lee, director de la compañía Eco Solution (ES), al rango de presidente para acelerar el crecimiento de los pilares B2B de soluciones para vehículos y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Adicionalmente, Kwack Do-yeong fue nombrado Representante Regional de LG Electronics Norteamérica y director de LG Electronics USA.

Reestructuración Organizacional para 2026

Los cambios organizacionales anunciados para el año 2026 buscan mejorar la eficiencia y construir una estructura de toma de decisiones más ágil, capaz de responder a los rápidos cambios del entorno.

La estructura de cuatro compañías existentes se mantendrá para garantizar una toma de decisiones rápida y responsable. Se integrarán funciones similares y adyacentes entre las organizaciones de negocio para optimizar las operaciones.

• Nuevo Liderazgo en HS: Con el nombramiento del Sr. Lyu como CEO, el vicepresidente ejecutivo Baek Seung-tae, con amplia experiencia global en Living y Kitchen Solutions, asumirá el liderazgo de la compañía HS.

• Aceleración de Dominios Estratégicos: LG está estableciendo nuevos motores para acelerar dominios de negocio de alto potencial.

· HS: Creará la División de Ventas B2B en el extranjero para impulsar el negocio de electrodomésticos empotrados y un Laboratorio de Robótica HS.

· MS: Integrará sus negocios de TV e IT en un solo Display Business y elevará el Departamento de Negocio de Publicidad webOS al nivel de Business para fortalecer los servicios basados en la plataforma.

· ES: Establecerá una nueva División de Negocio Aplicado enfocada en soluciones HVAC para refrigeración de centros de datos y otras áreas de alto potencial.

• Oficina de Tecnología e Innovación: Se creará un nuevo Laboratorio de Investigación Avanzada HS y un Laboratorio de Computación de Nueva Generación para fortalecer el liderazgo en tecnologías emergentes como computación cuántica y distribuida.

• Transformación de la IA: El actual Centro DX y la División de Innovación de Procesos Empresariales se integrarán en una nueva organización: el Centro AX. Liderado por el vicepresidente sénior Cho Jung-bum, el Centro AX impulsará la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en toda la compañía.

Todos los nombramientos y cambios estructurales entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2025, con los ascensos efectivos a partir del 1 de enero de 2026.

