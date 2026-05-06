LG Electronics obtiene múltiples certificaciones ambientales para sus televisores 2026

Mediante el uso de tecnología autoemisiva y plásticos reciclados, LG Electronics refuerza su compromiso ambiental logrando certificar ocho series de televisores bajo estándares globales.
Avances de LG Electronics en sostenibilidad logran eco-certificaciones internacionales
• La línea de televisores 2026 de LG Electronics destaca por su eficiencia de materiales y reducción de plástico, recibiendo avales de Carbon Trust, Intertek y E-Cycle Governance.
(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Seúl, Corea del Sur.- La compañía LG Electronics ha alcanzado importantes hitos en su estrategia de sostenibilidad al recibir múltiples eco-certificaciones internacionales para su nueva línea de televisores 2026. Estos reconocimientos validan los esfuerzos de la organización en la reducción de emisiones de carbono, la optimización de recursos y la gestión responsable de los residuos a lo largo del ciclo de vida de sus productos.
Certificaciones de Carbon Trust por reducción de CO2
Por sexto año consecutivo, los televisores OLED de LG Electronics obtuvieron las certificaciones Reducing CO2 y Measured CO2 otorgadas por Carbon Trust. La consultora climática independiente evaluó el impacto ambiental desde la fase de materiales hasta el fin de la vida útil. Los modelos de la serie G6, especialmente en tamaños de 83, 77 y 65 pulgadas, destacaron por su capacidad de reducir emisiones gracias a la tecnología autoemisiva, que prescinde de unidades de retroiluminación y disminuye la cantidad de componentes necesarios.
Eficiencia de recursos y diseño reciclable
La línea 2026 también fue distinguida por Intertek con la certificación de Eficiencia de Recursos para ocho de sus series. Este organismo evaluó aspectos críticos como la eficiencia energética y el uso de contenido reciclado en la fabricación. Complementariamente, por cuarto año consecutivo, modelos como el StanbyME 2 y la serie OLED evo C recibieron el sello E-Cycle Excellent Products de E-Cycle Governance en Corea, basado en criterios de diseño fácil de desmontar y reducción de sustancias peligrosas.
Impacto ambiental proyectado para 2026
Según las proyecciones de la empresa, los televisores OLED permitirán reducir el consumo de plástico en aproximadamente 15,000 toneladas y las emisiones de CO2 en cerca de 80,000 toneladas durante 2026, en comparación con modelos LCD equivalentes. Además, la compañía ha logrado reciclar 20,000 toneladas de plástico en los últimos tres años a través de su línea ampliada de productos.
Al respecto, Lee Choong-hwoan, jefe del negocio de pantallas en LG Media Entertainment Solution Company, afirmó en tercera persona que la línea de televisores 2026 demuestra la integración significativa entre la responsabilidad ambiental y el rendimiento premium, representando un progreso medible en la gestión del ciclo de vida del producto.
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