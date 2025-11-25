LG y Mercedes-Benz analizan expandir su colaboración LG Mercedes-Benz con enfoque en movilidad futura

Ejecutivos de “One LG Solution” se reúnen con CEO de Mercedes-Benz para profundizar su colaboración LG Mercedes-Benz



• La colaboración busca fusionar la experiencia en componentes automotrices del Grupo LG con la visión de Mercedes-Benz para crear vehículos definidos por software con nuevos estándares de calidad y sostenibilidad.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) SEÚL, Corea del Sur.- Ejecutivos de LG Electronics, LG Display, LG Energy Solution y LG Innotek se reunieron con representantes de Mercedes-Benz AG para discutir la posible ampliación de su colaboración LG Mercedes-Benz bajo la estrategia interna conocida como “One LG Solution”. Esta estrategia busca integrar la experiencia combinada de las cuatro compañías, que lideran el negocio de componentes automotrices del grupo tecnológico.

El encuentro tuvo lugar en las LG Twin Towers en Yeouido, Seúl, durante la visita de Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración y CEO de Mercedes-Benz Group AG. Participaron figuras clave como William Cho, CEO de LG Electronics; Jeong Cheol-dong, CEO de LG Display; Kim Dong-myung, CEO de LG Energy Solution; y Moon Hyuk-soo, CEO de LG Innotek, junto con Mathias Vaitl, CEO de Mercedes-Benz Korea, y otros altos ejecutivos.

Reforzando la Visión de Movilidad de Próxima Generación

Las conversaciones se enfocaron en cómo fortalecer la cooperación para apoyar la visión de Mercedes-Benz sobre el futuro de la movilidad. Esto incluye la transición total hacia vehículos eléctricos (EVs), el desarrollo de una red global de producción sostenible y flexible, y el impulso de la digitalización y automatización.

Alineadas con esta visión, las cuatro filiales del Grupo LG presentaron sus soluciones de próxima generación en componentes para EVs, baterías avanzadas, pantallas para cabina y sensores para conducción autónoma. Las partes exploraron nuevas oportunidades de integración bajo el marco de la colaboración «One LG Solution».

Áreas Clave de Cooperación Tecnológica

La colaboración LG Mercedes-Benz ya abarca varias áreas fundamentales de la tecnología para la movilidad:

• Sistemas Definidos por Software (SDVs): LG Electronics y Mercedes-Benz han colaborado en sistemas clave, como el infoentretenimiento a bordo (IVI) y sistemas avanzados de asistencia al conductor. Un ejemplo es el sistema IVI basado en OLED desarrollado para el Mercedes-Benz EQS, que incluye una pantalla panorámica curva que abarca todo el tablero.

• Pantallas Inmersivas: LG Display suministra paneles avanzados Plastic OLED (P-OLED) a Mercedes-Benz desde 2020. Estos paneles, fabricados sobre sustratos plásticos flexibles, ofrecen una calidad de imagen excepcional y son fundamentales en el sistema de infoentretenimiento MBUX Hyperscreen de próxima generación, permitiendo diseños curvos y elegantes.

• Baterías y Electrificación: LG Energy Solution continúa su alianza en el área de baterías para vehículos eléctricos.

• Conducción Autónoma: LG Innotek se encuentra en conversaciones para ampliar la cooperación en tecnologías de sensores esenciales para la conducción autónoma, incluyendo módulos de cámaras vehiculares, LiDAR y radar.

Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz AG, afirmó que «las alianzas estratégicas y colaborativas son la fuerza que impulsa la próxima generación de nuestros vehículos», destacando que ambas empresas comparten una visión basada en la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Por su parte, William Cho, CEO de LG Electronics, señaló que continuarán «consolidando nuestra alianza estratégica con Mercedes-Benz aprovechando nuestras competencias clave en el negocio de componentes para vehículos — desde nuestra propuesta de valor centrada en la experiencia del usuario hasta nuestro portafolio integrado de soluciones SDV».

