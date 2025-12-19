LG Sound Suite debuta en CES 2026 como el primer sistema impulsado por Dolby Atmos FlexConnect

LG revoluciona el audio doméstico con el lanzamiento de LG Sound Suite y la barra H7

• La nueva barra de sonido H7 encabeza un ecosistema de audio flexible diseñado para adaptarse a cualquier espacio físico sin necesidad de configuraciones complicadas .

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Seúl, Corea del Sur.- En el marco del próximo CES 2026, LG Electronics (LG) ha anunciado la transformación del entretenimiento doméstico mediante el lanzamiento de LG Sound Suite. Este innovador sistema de audio modular destaca por incluir la barra de sonido H7, reconocida como la primera en el mundo impulsada por la tecnología Dolby Atmos FlexConnect. Esta solución permite una flexibilidad sin precedentes, adaptando el sonido envolvente a la distribución específica de cada habitación de manera automática.

Flexibilidad y conectividad de última generación

El sistema LG Sound Suite ha sido diseñado para funcionar en perfecta sincronía con los televisores premium de la marca. Los usuarios pueden emparejar diversos componentes inalámbricos, como los parlantes surround M7 y M5, junto al subwoofer W7, permitiendo hasta 27 combinaciones distintas. Esta arquitectura modular permite a los consumidores escalar desde un sistema compacto hasta un cine en casa de 13.1.7 canales.

Además, LG llevará la tecnología Dolby Atmos FlexConnect a su línea de televisores premium de 2026 y a modelos seleccionados de 2025 mediante una futura actualización de software. Gracias a la conectividad Bluetooth y Wi-Fi, la integración de dispositivos y el streaming se realizan de forma fluida, eliminando las complejidades de los sistemas de audio tradicionales.

Innovación impulsada por Inteligencia Artificial

Para elevar la experiencia de usuario, LG ha incorporado la función Sound Follow, la cual utiliza tecnología de banda ultra ancha (UWB) para localizar al oyente y ajustar el punto óptimo de escucha en tiempo real. Complementando esto, el sistema Room Calibration Pro emplea inteligencia artificial para analizar la acústica del espacio y equilibrar el audio de forma precisa.

El núcleo de la barra de sonido H7 cuenta con el procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, el mismo chip de alto rendimiento utilizado en los televisores OLED insignia de la compañía. Este procesador utiliza aprendizaje profundo para realizar una separación de objetos impulsada por IA, garantizando que voces, música y efectos especiales se perciban con total claridad.

Alianza estratégica y calidad acústica

El desempeño sonoro de LG Sound Suite se ve reforzado por la inclusión de unidades de altavoz de la marca Peerless, reconocida por su fabricación de alto desempeño durante más de un siglo. «LG Sound Suite combina Dolby Atmos FlexConnect con su diseño modular inalámbrico y un ajuste impulsado por IA», destacó Lee Jeong-seok, director de la División de Audio de LG, subrayando el enfoque de la empresa en la comodidad y la inmersión personalizada.

Por su parte, John Couling de Dolby Laboratories señaló que esta colaboración desbloquea un nuevo nivel de flexibilidad, permitiendo que el sistema se integre de forma natural en cualquier rincón del hogar. El ecosistema LG Sound Suite estará en exhibición oficial durante el CES 2026, que se llevará a cabo del 6 al 9 de enero.