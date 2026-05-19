Líderes empresariales de Latinoamérica analizan en LINKS 2026 la próxima etapa de la economía digital

Ejecutivos y expertos internacionales se reunieron en la cuarta edición del encuentro estratégico LINKS 2026 para discutir los retos de la inteligencia artificial, el entorno geopolítico y la infraestructura.
Encuentro LINKS 2026 aborda la aceleración tecnológica y el futuro de la economía digital
• El evento consolidó la participación de más de 90 clientes con el fin de evaluar las transformaciones que redefinen la competitividad tecnológica y el crecimiento empresarial en la región.
(19/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Riviera Maya, México.- Liberty Networks, proveedor de infraestructura y conectividad empresarial en América Latina y el Caribe, concluyó con éxito LINKS 2026, la cuarta edición de su encuentro estratégico enfocado en analizar las transformaciones que redefinen la economía digital. El evento reunió a más de 90 clientes provenientes de Estados Unidos y de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, consolidándose como un espacio de conversación sobre la aceleración tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, la demanda de infraestructura digital y los cambios geopolíticos.
Infraestructura y competitividad regional
Durante la apertura de la actividad, Ray Collins, vicepresidente senior de Infraestructura y Estrategia Corporativa de Liberty Latin America, destacó que la velocidad del cambio obliga a las organizaciones a replantear sus estrategias. Collins comentó que en Liberty Networks están invirtiendo en infraestructura estratégica, nuevas rutas submarinas y alianzas para liderar la conectividad impulsada por la inteligencia artificial. Los expertos participantes coincidieron en que esta tecnología tiene un impacto directo en operaciones, infraestructura, experiencia del cliente y ciberseguridad.
Por su parte, Carmine Sorrentino, vicepresidente, director Comercial y Operativo de Liberty Networks, afirmó que la conectividad se ha convertido en un habilitador crítico para el crecimiento, por lo que se requiere de infraestructura resiliente, de baja latencia y ecosistemas preparados. La conversación también resaltó el papel estratégico de Latinoamérica debido a su proximidad con Estados Unidos, el desarrollo energético y la expansión de los ecosistemas de datos.
Adaptación al cambio y conferencias estratégicas
El encuentro contó con la intervención de Neil Jacobstein, experto de Singularity University, quien abordó los desafíos de la adopción de la inteligencia artificial en los negocios y aseguró que el verdadero reto es capturar sus oportunidades antes de que desaparezcan. Asimismo, el consultor en innovación Paul D. Roberts enfatizó que en un entorno de transformación constante la ventaja competitiva radica en desarrollar la capacidad de adaptarse más rápido que los demás.
El futuro de la interacción tecnológica
El cierre de LINKS 2026 estuvo marcado por análisis sobre cómo la inteligencia artificial se integrará al mundo físico, la robótica y la automatización. El doctor David Hanson, creador del robot humanoide Sophia y fundador de Hanson Robotics, compartió su visión sobre la creación de máquinas conscientes diseñadas para colaborar con la humanidad y su integración en el mundo empresarial, expresando que la tecnología está transformando la manera en que las personas interactúan, trabajan y colaboran en su vida cotidiana.
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