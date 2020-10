¡Llega a Panamá el HUAWEI e-store!

(20/Oct/2020 – web) Panamá.- Es increíble cómo el 2020 ha llegado para revolucionar de manera positiva, la forma en que los panameños, hacemos nuestras compras. Hace algunos meses, para muchos hacer compras por internet, simplemente no era una opción, ya sea por el desconocimiento de las herramientas, la precaución por la seguridad de sus cuentas o tarjetas o simplemente, la costumbre de ir a las tiendas a ver los productos.

Si algo debemos agradecer al internet, es la posibilidad de alcanzar lo que queramos a la distancia de un sólo click, pero ¿es confiable? Según el portal, actualidaddeecommerce lo más importante a la hora de realizar compras por internet, es utilizar un sitio confiable y preferiblemente, conectarse a una red de WiFi privada, desde tus dispositivos personales. Y es aquí donde HUAWEI sale de nuevo al rescate de sus consumidores.

La compañía china, ha inaugurado formalmente su portal e-store, donde podrás encontrar exclusiva información de todos sus productos y adquirirlos de la manera más segura y sobre todo, adaptada al mercado panameño. A continuación, te daremos una serie de ventajas de utilizar el portal online de HUAWEI para adquirir los productos que realmente necesitas, a los mejores precios del mercado:

Variedad de productos

Una de las ventajas más reconocidas de comprar por internet, es que difícilmente podemos perdernos entre todos los productos que nos ofrece una tienda en físico, en el portal de HUAWEI: https://huaweiestore.com/, podrás encontrar toda el portafolio de los productos que buscas, acompañados de los precios, de manera que puedas ajustar tu budget a tus necesidades.

¿Necesito una tarjeta de crédito?

Uno de los miedos más grandes de las personas al comprar por internet, es tener que ingresar los datos de su tarjeta de crédito en la página de internet. Este, es otro de los beneficios de adquirir tus productos en la tienda virtual de HUAWEI, ya que aunque aceptan tarjetas de crédito como Visa y Mastercard, también podrás pagar tus productos por medio de Yappy. ¿No te parece genial?

¿Tengo que salir de casa para buscar los productos?

Salir de casa, ya no es un problema. Otra ventaja de utilizar la comodidad de la tienda de productos de HUAWEI, es que no tienes que salir en ningún momento de tu casa para adquirirlos. El servicio de delivery de HUAWEI llega a casi todos los puntos de Panamá, Panamá Oeste y Colón, de manera que puedes mantenerte seguro en casa, mientras los expertos de HUAWEI, llegan a ti, con ese producto que tanto has esperado.

HUAWEI ha demostrado una vez más su compromiso, con la seguridad, el bienestar y sobre todo, el acceso a tecnología de punta de todos los panameños. Te invitamos a mantenerte atento a las redes de @huaweibolepa y sobre todo, a ingresar a su nueva plataforma e-store www.HuaweieStore.com para enterarte de increíbles promociones que no puedes dejar perder.

Vía Another