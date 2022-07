Llega a Panamá la completamente nueva Bronco para legendarias aventuras todoterreno

Emocionante: Bronco presenta potentes motores EcoBoost® con transmisión manual de 7 velocidades exclusiva del segmento y neumáticos disponibles de 35 pulgadas; Bronco sobresale con la mejor relación de arrastre de 94.75: 1 disponible en su clase, altura libre al suelo, desplazamiento de suspensión y capacidades de vadeo de agua, además de ángulos de ruptura y salida

(8/Jul/2022 – web) Panamá.- Llega a Panamá la completamente nueva Ford Bronco, el esperado vehículo insignia de la rediseñada familia de SUV’s todoterreno, que también incluye el modelo Bronco Sport.

Bronco, desarrollada bajo el concepto Built Wild™ está lista para ofrecer experiencias emocionantes con su estilo inspirado en su legendario patrimonio, la ingeniería y la tecnología inteligente todoterreno, además de características innovadoras para ayudar a los entusiastas del aire libre a crear aventuras en los rincones más remotos del mundo.

Bronco está fabricada con la resistencia de las camionetas de la Serie F de Ford junto al espíritu del Ford Mustang, mezclados en uno de los diseños todoterreno más impresionantes y funcionales, que es fiel al ADN de diseño original de Bronco.

Confianza 4×4 Built Wild

Al igual que la Bronco de primera generación, apodada G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain), la misión de la nueva Bronco es ofrecer la máxima confianza y capacidad. Bronco incorpora tecnologías de conducción todoterreno para brindar a los aventureros novatos tanta diversión como a los expertos, mientras que su resistencia Built Wild ofrece un desempeño duradero en las condiciones más duras.

La avanzada tecnología de tracción en las cuatro gomas y la arquitectura de su chasis está en el centro de su destreza todoterreno, y en el corazón de todo está el exclusivo Terrain Management System™ de Bronco con G.O.A.T. Modes™, diseñados para ayudar a los conductores a manejar mejor cualquier tipo de terreno.

Se ofrecen hasta siete modos seleccionables por el conductor, incluidos Normal, Eco, Sport, Slippery y Sand, con Baja, Mud/Ruts y Rock Crawl para la conducción todoterreno.

Bronco ofrece dos sistemas 4×4, una configuración base y una opción de 4×4 avanzado. El sistema base utiliza una caja de transferencia electrónica de dos velocidades sobre la marcha, mientras que el sistema avanzado opcional presenta una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades que agrega un modo automático para marchas por demanda automática para seleccionar entre 2H y 4H. La potencia se distribuye a un eje trasero sólido Dana™ 44 AdvanTEK® y a la unidad de diferencial delantero independiente Dana AdvanTEK, ambos con diferenciales de bloqueo electrónicos Spicer® Performa-TraK™ disponibles para una mejor tracción en terrenos difíciles.

El Trail Toolbox disponible ofrece a los dueños de Bronco un conjunto de tecnologías exclusivas para elevar su experiencia todoterreno. Esto incluye Trail Control™, control de crucero para conducción en senderos de baja velocidad, mientras que Trail Turn Assist aprieta los radios de giro todoterreno a través de la vectorización de par, y el innovador control de aceleración/frenado Trail One-Pedal Drive hace que el modo lento sea más preciso y seguro avanzado sobre rocas.

El paquete Sasquatch opcional para la Bronco ofrece impresionantes atributos todoterreno, con distancia al suelo de 11.5 pulgadas, ángulo de avance de 43.2, ángulo de rampa de 26.3 y ángulos de salida de 37.0 grados. Los modelos Bronco ofrecen el ángulo de vadeo mejor en su clase de hasta 33.5 pulgadas con las gomas opcionales de 35 pulgadas.

Los escudos de acero estratégicamente ubicados en la Bronco protegen el equipo crítico en los modelos de mayor capacidad, que tienen una placa de protección delantera disponible, más protectores para el motor, la transmisión, la caja de transferencia y el tanque de combustible. Para aquellos que se enfrentan al terreno rocoso más accidentado, los rieles laterales de roca de Bronco son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de cada lado del vehículo.

La capacidad todoterreno se refuerza aún más con ganchos de remolque expuestos en la parte delantera y trasera y parachoques de acero modulares de alta resistencia disponibles que integran un accesorio de Ford Performance de una montura de torno.

Para asegurar su desempeño a largo plazo, los modelos Bronco están desarrollados bajo las pruebas de durabilidad y desempeño de Built Ford Tough y más allá, han sido sometidos a las pruebas Built Wild Extreme Durability en los entornos más rigurosos posibles.

Emocionante desempeño del ADN de Bronco

Gracias al legendario ADN de carreras de Baja, Bronco ofrece una emocionante experiencia todoterreno con un estilo moderno inspirado en el patrimonio de la marca. Todo comenzó en un estudio de diseño de Ford con un escaneo digital a tamaño real de un modelo de primera generación que sirvió para influenciar las proporciones y el diseño de la nueva Bronco para máxima capacidad y desempeño todoterreno.

Similar al modelo de primera generación, las proporciones cuadradas de Bronco, los voladizos cortos y la postura amplia están optimizados para la aventura todoterreno. El perfil lateral presenta una superficie plana, con bordes bien definidos y guardalodos robustos.

La arquitectura de la completamente nueva Bronco incluye un chasis de acero de alta resistencia y ofrece el mejor recorrido de suspensión delantera y trasera disponible en su clase al manejar sobre terrenos accidentados. Cada Bronco viene con el sistema High-Performance Off-Road, Stability, Suspension (HOSS) para estabilidad y control óptimos en todoterreno.

En la parte trasera, un diseño robusto de eje sólido con resortes helicoidales con cinco enlaces de ubicación ofrece fuerza y control todoterreno. Los amortiguadores Bilstein sensibles a la posición de largo recorrido con válvulas de control están disponibles para aumentar la durabilidad en todoterreno y suavizar el manejo.

Se encuentran dos motores disponibles: motor EcoBoost V6 de 2.7 litros, que produce 330 caballos de fuerza y 415 libras por pie de torque, la mejor potencia y torque de su clase con un motor de gasolina de 6 cilindros; y el motor EcoBoost de 2.3 litros que produce 300 caballos de fuerza y 325 libras por pie de torque.

La transmisión automática de 10 velocidades SelectShift®, exclusiva en su segmento, facilita la conducción dentro y fuera de la carretera, a la vez que ofrece una relación de rastreo máxima de 67.8:1 con la caja de transferencia 4×4 avanzada disponible.

Listo para dirigirse sin esfuerzo a la naturaleza

Bronco hace que la experiencia al aire libre sea rápida, fácil y divertida. Los modelos de cuatro puertas tienen cuatro secciones de techo extraíbles: paneles frontales izquierdo y derecho, un panel central de ancho completo y una sección trasera. Una sola persona puede quitar los paneles del techo desbloqueando los cierres interiores.

Las puertas sin marco exclusivas en su clase las hacen más fáciles de quitar de las que ofrecen los competidores. Las cuatro puertas se pueden almacenar a bordo con bolsas protectoras disponibles. Los exclusivos espejos montados en el capó mantienen la visibilidad lateral cuando se quitan las puertas. Los guardalodos delanteros cuentan con ‘Trail sights’ para mejorar la visión, que también sirven como amarres. Estos recuerdan al Bronco de primera generación y tienen una capacidad de hasta 150 libras para asegurar artículos largos como una canoa.

Interior de alta tecnología diseñado para el aire libre

En el interior, todos los modelos Bronco están especialmente diseñados y listos para la acción. El panel de instrumentos está inspirado en el modelo de primera generación, con indicadores y controles claramente visibles e intuitivos. Los colores y materiales están inspirados en paletas naturales y equipos para exteriores. Con la funcionalidad todoterreno como enfoque primordial, los materiales son fuertes y resistentes.

Un panel de instrumentos LCD multifuncional y a color está en el centro junto a la palanca de cambios de transmisión y el control de los modos de manejo G.O.A.T. Las agarraderas disponibles están integradas en el panel de instrumentos modular y la consola central, mientras que los ganchos MOLLE disponibles están montados en los respaldos de los asientos. Los puntos de fijación están integrados en el panel de instrumentos para montar un organizador para colocar su propio dispositivo, con conexiones de alimentación de 12 voltios para montar fácilmente cámaras, unidades de navegación, teléfonos u otros dispositivos.

Para continuar estableciendo a Bronco por delante de la competencia todoterreno, se encuentra disponible una pantalla LCD de 12 pulgadas exclusiva en el segmento unida al sistema SYNC® 4. El sistema SYNC también muestra el sistema de cámara de 360 grados disponible con vistas de observación todoterreno exclusivas en su clase para proporcionar visibilidad adicional en actividades técnicas como el rastreo en rocas.

Para hacer que las limpiezas posteriores a la aventura sean simples, algunas de las versiones de Bronco cuentan con pisos de goma lavables con desagües integrados y superficies de asientos en vinilo de grado marino que resisten el moho. Las superficies del panel de instrumentos son lavables, con goma de silicona sin costuras alrededor de los interruptores del tablero, mientras que los puntos de contacto en goma protegen contra la suciedad y el agua.

Modernas barras deportivas de acero de alta resistencia con bolsas de aire integradas en la estructura superior y en los asientos ayuda a proteger a los pasajeros de impactos laterales y complementa las bolsas de aire del conductor y del pasajero delantero. Las tecnologías de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ disponibles más AdvanceTrac® estándar con Roll Stability Control™ y Trailer Sway Control ayudan a brindar mayor confianza al conductor.

La totalmente nueva Ford Bronco, junto a una línea de accesorios para personalizarla de acuerdo con las preferencias de aventuras todoterreno, ya se encuentra en los distribuidores exclusivos de Ford en Panamá: Distribuidora David y Ford Cincuentenario. Para más información, puede acceder la página de Ford Centroamérica.

Fuente/Foto: Ford