LLYC anuncia crecimiento de ingresos y EBITDA en 2023

LLYC confirma notable crecimiento del 14% en ingresos operacionales y 15% en EBITDA recurrente en 2023, respaldado por sólida estrategia de innovación e inversión continua en talento

En el periodo 2020-2023, la firma ha multiplicado por 2,1 los ingresos operacionales y por 2,2 el EBITDA

La innovación, clave en los resultados: los servicios de Deep Digital ya suponen un 34,5% de los ingresos operacionales

Nuestro compromiso ESG obtiene el reconocimiento de los rating Clarity Ai y Refinitiv con una posición destacada en el sector

Inversión en talento: LLYC suma 1.181 profesionales. El 14% de la plantilla promocionó en 2023, la mayoría (66%) fueron mujeres

(25/Mar/2024 – web) Panamá.- Los resultados auditados de LLYC (BME:LLYC) en 2023 confirman las cifras adelantadas en enero. Los ingresos operacionales de la consultora de Asuntos Corporativos y Marketing aumentaron un 14% el año pasado, hasta los 83,1 millones de euros, y los totales lo hicieron un 13%, hasta los 101,4 millones de euros. El EBITDA recurrente alcanzó los 18,5 millones de euros, lo que supone una mejora del 15% respecto a 2022. La combinación de crecimiento orgánico e inorgánico ha permitido superar los objetivos fijados en el presupuesto. En el periodo 2020-2023, LLYC ha multiplicado por 2,1 los ingresos operacionales y por 2,2 el EBITDA. El beneficio neto de la firma se elevó el pasado ejercicio a los 9,2 millones de euros, un 24% más.

La adecuada gestión de gastos y estructura ha permitido a LLYC alcanzar un margen EBITDA del 22%. La compañía ha sido capaz de mantener esta elevada rentabilidad, frente a los recortes en márgenes que han sufrido los competidores. Este crecimiento se ha logrado, además, con una sólida generación de caja. La firma cerró 2023 con 10,7 millones de euros en caja y una deuda neta de 0,8 millones de euros. Esta buena posición financiera, con un bajo nivel de endeudamiento, permite afrontar futuras adquisiciones en mercados clave acudiendo a deuda bancaria en muy buenas condiciones.

“A pesar de la incertidumbre que caracterizó el año 2023, y que ha influido de manera notable en todas las economías del mundo, los resultados que hemos presentado son realmente buenos. Reflejan una evolución sólida y sostenida de la firma que nos sitúan en una posición privilegiada para seguir con nuestra hoja de ruta de crecimiento e inversiones, y continuar así alcanzando los objetivos marcados en nuestro plan estratégico 2023/2025. Hemos demostrado nuestra capacidad para superar nuevos desafíos y alcanzar, con audacia, las metas que nos hemos planteado”, asegura Alejandro Romero, Socio y CEO Global de LLYC.

La distribución de los resultados por unidades de negocio en 2023 ha sido la siguiente: Europa representa el 33% de los ingresos operacionales y el 37,7 del EBITDA; Deep Digital (34,5% y 28%), Latam (24,1% y 23,5%) y USA (8,4% y 10,8%). LLYC es ya una compañía de servicios de marketing. En 2023 casi la mitad de los ingresos procedieron de esta área.

La innovación, clave

La aportación de los servicios de Deep Digital ha sido clave en los resultados obtenidos por LLYC. Los ingresos de esta unidad de negocio crecieron un 21% en 2023. Ya suponen el 34,5% de los ingresos operacionales y el 28% del EBITDA recurrente de la firma. Para impulsar aún más la transformación de su oferta con inteligencia artificial, la consultora invirtió el año pasado 1,3 millones de euros (un 62% más que en 2022) en i+d+i. En 2023, los ingresos producidos gracias a los trabajos de innovación supusieron un 11,4% respecto al total de Deep Digital

La inversión de LLYC en innovación ha facilitado, entre otros desarrollos propios, la creación de un modelo de IA propio de medición de la reputación que supera en 20 puntos de accuracy a los principales referentes del mercado, según la Universidad Complutense de Madrid y que ya ha permitido analizar más de 850 millones de mensajes. Además, LLYC ha lanzado AIgent, una solución de inteligencia artificial generativa especializada en mantener conversaciones sobre un campo de conocimiento específico.

Compromiso ESG

LLYC ha logrado importantes avances en materia ESG en 2023. Ha sido evaluada por dos proveedores de ratings ESG, Clarity Ai y Refinitiv, con calificaciones que permiten a la firma liderar la categoría de empresas comparables y estar por encima de sus peers.

Clarity Ai otorga actualmente a LLYC un scoring de 76 puntos sobre 100, con una posición de liderazgo claro en relación a su sector y empresas comparables. El análisis destaca la calidad de la información aportada por LLYC a los mercados y su buen performance sostenible, especialmente en el ámbito del gobierno corporativo donde LLYC recibe una puntuación de 93 puntos sobre 100.

En el caso de Refinitiv, el rating obtenido por la compañía respecto a 2022 ha sido de “B” en el ESG Score total, con un scoring de 61 puntos sobre 100. En el desagregado, LLYC destaca en aspectos medioambientales como el uso de recursos; sociales como las políticas laborales, de derechos humanos o de relacionamiento con la comunidad; y de gobierno corporativo en su relación con sus accionistas e inversores con calificaciones de A-. Asimismo, LLYC obtiene la máxima calificación (A+) desde la perspectiva del riesgo reputacional asociado a controversias ESG. La consultora ocupa el puesto 38 de 183 en el ranking mundial de compañías evaluadas con perspectiva ESG por Refinitiv en la categoría Media & Publishing.

Más talento y premios

2023 ha sido otro año de inversión en talento y avances para ser una compañía más diversa, inclusiva, equitativa y multidisciplinar. Al cierre del pasado ejercicio la plantilla sumaba 1.181 profesionales, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2022. El 14% de la plantilla (169 personas) promocionó a posiciones de mayor responsabilidad (el 66% fueron mujeres) y gracias al programa Challengers, que impulsa el talento joven, la rotación no deseada cayó un 3%. LLYC ya suma un centenar de ingenieros y otros tantos creativos.

LLYC ha sido reconocida BEST AGENCY TO WORK FOR 2023, según SCOPEN. Además, ha recibido la certificación Great Place to Work en 12 de las operaciones, lo que le acredita como un excelente lugar para trabajar a nivel global.

En 2023 LLYC sumó un total de 78 premios y reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales como El Sol, The One Show, CLIO Awards, FIAP o c de c.