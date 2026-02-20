LLYC fortalece su unidad de Marketing Solutions con nuevo liderazgo global

Ibo Sanz liderará la estrategia de IA y Marketing Solutions en LLYC

• Basado en tres pilares estratégicos, el nuevo COO buscará escalar soluciones de vanguardia y optimizar la cadena de valor mediante tecnología propia.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La firma global de consultoría LLYC ha oficializado el nombramiento de Ibo Sanz como nuevo Chief Operating Officer (COO) Global de Marketing Solutions. A través de esta nueva posición, la compañía busca potenciar su capacidad para acompañar a los clientes en los complejos desafíos que presentan los ecosistemas de inteligencia artificial (IA) y asegurar la excelencia operativa en sus servicios.

Pilares estratégicos para la próxima década

Ibo Sanz, quien se incorporó a la firma en 2021, ha liderado la transformación de soluciones y el desarrollo del negocio de IA. En su nuevo rol, actuará como nexo entre la innovación de vanguardia y la ejecución solvente, garantizando que el crecimiento de la unidad de Marketing Solutions esté respaldado por procesos simplificados y rigor financiero.

La hoja de ruta que aplicará el nuevo directivo se centra en tres pilares fundamentales:

• Crecimiento: Evolución de los modelos de mercado para interactuar tanto con humanos como con plataformas de IA.

• Margen: Implementación de tecnología propia para optimizar la cadena de valor, desde la creación de contenidos hasta el cumplimiento normativo.

• Organización: Simplificación de la estructura mediante un modelo operativo transversal que integre capacidades globales de IA con agilidad local.

Visión de liderazgo e innovación

Adolfo Corujo, CEO Global de Marketing Solutions de LLYC, destacó en tercera persona que esta nueva estructura posiciona a la organización a la vanguardia de la industria, donde la inteligencia artificial constituye el núcleo de la estrategia y no solo un complemento. El objetivo es entregar un impacto medible e innovación constante para todos sus clientes a nivel internacional.

Por su parte, Ibo Sanz señaló que el modelo de decisión de los grupos de interés ha cambiado hacia un proceso híbrido entre el pensamiento humano y el artificial. Su meta será multiplicar la eficacia de los clientes transformando la forma de trabajar en todas las geografías donde LLYC tiene presencia.

Sanz posee una formación académica por la Rotterdam Business School y certificación en IA por la Universidad de Helsinki. Su trayectoria incluye más de 20 años en el sector de telecomunicaciones, con roles directivos en Telefónica y Vodafone, además de su experiencia previa como analista senior en Gartner, donde evaluó el impacto de la disrupción tecnológica en los resultados empresariales.

