Los FreeBuds Pro se adaptan a tu personalidad

No importa si te gusta vivir la vida de forma rápida, tus audífonos te seguirán el ritmo

(21/Feb/2021 – web) Panamá.- Cada persona es un mundo diferente, pensamos, soñamos y nos divertimos realizando diferentes actividades. Pero la tecnología nos representa al momento de elegir qué aparatos comprar. En reiteradas ocasiones podemos escuchar a otros decir “no sabía que te gustaba ese género musical”, pues lo mismo sucede con nuestros gustos tecnológicos.

Sin importar el género musical que sea de nuestra preferencia necesitas la mejor tecnología en sonido, para que vivamos la mejor experiencia y nos permita transportarnos a otro nivel sensorial. Por esta razón los nuevos HUAWEI FreeBuds Pro, te harán disfrutar del mejor sonido profesional en unos compactos audífonos.

Los FreeBuds Pro serán tu mejor aliado, mientras trabajas, estudias o te diviertes, ya que cuentan con cancelación de ruido; una de sus innovaciones en este modelo es que la cancelación de ruido tiene dos modos diferentes, el modo ultra que consiste en una cancelación absoluta del ruido exterior e interior; el modo cómodo que reduce los ruidos más bajos como voltear hojas de papel, escribir, computadoras y conversaciones ocasionales en el lugar de trabajo, bibliotecas y otros entornos tranquilos; modo general que ruidos ambientales se reducen considerablemente.

Si eres de los que durante todo el día quiere pasar escuchando su música favorita, contestar las llamadas y hacer diferentes cosas los FreeBuds Pro son la opción ideal que no te dejará ya que te brindará hasta 8 horas de carga con la cancelación de ruido activa y si lo combinas con su case te puede durar hasta 36 horas.

No esperes más para adquirir los FreeBuds Pro, harán tus días más cómodos, ya que se adaptan a ti y no tienes que preocuparte por su peso o tamaño, son bastante ligeros y no notarás que los llevas puestos.

Vía Another