Importancia del mantenimiento eléctrico preventivo durante la temporada seca en Panamá

Expertos recomiendan reforzar el mantenimiento eléctrico empresarial para prevenir incendios

• Ante el incremento de riesgos por cortocircuitos y sobrecargas, especialistas sugieren realizar revisiones técnicas profundas en tableros y cableado antes de finalizar la época seca.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante la actual temporada seca, que extiende su impacto en la demanda energética hasta el mes de mayo, el mantenimiento eléctrico se posiciona como una medida fundamental para las empresas en Panamá. El incremento en el uso de sistemas de aire acondicionado en oficinas, comercios e industrias genera una presión acumulada sobre las instalaciones que puede derivar en fallos críticos si no se realizan revisiones preventivas en tableros, cableado y sistemas de respaldo.

Riesgos y seguridad estructural

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha identificado que factores como cortocircuitos, sobrecargas y el deterioro del cableado son causas recurrentes de incendios estructurales. Muchos de estos incidentes están vinculados directamente a la falta de asistencia técnica en edificaciones comerciales. Antonio Pérez, gerente general de Grupo EULEN Panamá, explicó que tras meses de calor sostenido, los sistemas trabajan al límite, por lo que la aparición de señales de alerta es inminente si las instalaciones no están preparadas para la demanda acumulada.

Beneficios del mantenimiento y cumplimiento normativo

La ejecución de un plan preventivo ofrece ventajas en cuatro áreas principales: reduce el riesgo de accidentes e incendios, optimiza el desempeño energético de motores y tableros, prolonga la vida útil de equipos críticos y minimiza las interrupciones operativas que afectan la reputación empresarial.

Pérez añadió que estas prácticas se alinean con estándares internacionales como la NFPA 70, 70B y 70E, que guían la planificación mediante termografías y pruebas de aislamiento. Asimismo, el Artículo 282 del Código de Trabajo de Panamá obliga a los empleadores a garantizar condiciones de seguridad óptimas para prevenir riesgos laborales derivados de instalaciones deficientes.

Señales de alerta en la operación

Los expertos señalan cuatro indicadores críticos de riesgo en la infraestructura:

• Sobrecalentamiento: Calor excesivo en tableros o maquinaria que aumenta la posibilidad de cortocircuitos.

• Fallos inesperados: Apagones repentinos o variaciones de voltaje que dañan equipos costosos.

• Saturación de sistemas: Instalaciones antiguas que no soportan la carga actual de servidores y climatización.

• Riesgo de descargas: Exposición del personal a accidentes por falta de protecciones adecuadas.

Finalmente, se destaca que bajo modelos de evaluación específica, las organizaciones pueden diseñar presupuestos realistas enfocados en la continuidad operativa. En un entorno de alta exigencia climática, el mantenimiento técnico es la herramienta principal para proteger la estabilidad del negocio y la integridad de los trabajadores.

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