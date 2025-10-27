Mantenimiento portuario y Plan Visión 2040: Eje para el hub logístico de clase mundial

El mantenimiento portuario integral: Inversión estratégica para la competitividad logística de Panamá

• El mantenimiento portuario se consolida como un eje estratégico para Panamá, garantizando la operatividad de sus 25 puertos estatales y terminales concesionadas, pilares del comercio marítimo global y regional.

(27/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con una ubicación geográfica privilegiada que une el Atlántico y el Pacífico, Panamá se ha posicionado como una de las plataformas logísticas más estratégicas de América Latina. Para sostener y ampliar este liderazgo, el mantenimiento portuario integral se ha definido como un eje estratégico clave. Según la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el país cuenta con 25 puertos estatales y una robusta red de terminales concesionadas, fundamentales para el comercio marítimo.

El Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo y Portuario Visión 2040 establece la modernización, optimización y mantenimiento portuario como prioridades para garantizar operaciones eficientes, seguras y sostenibles, en línea con las exigencias del comercio internacional.

Mantenimiento como Inversión Estratégica

La operación de terminales de gran calado, capaces de recibir buques Neopanamax y Postpanamax, demanda que las infraestructuras se mantengan en condiciones óptimas. En este escenario, el mantenimiento portuario deja de ser un gasto operativo para convertirse en una inversión estratégica que asegura la continuidad, prolonga la vida útil de los activos y resguarda la competitividad panameña.

Antonio Pérez, Gerente General de Grupo EULEN Panamá, destacó que: “La competitividad de un puerto no depende únicamente de su posición en el mapa, sino de la capacidad de mantener su infraestructura alineada a los más altos estándares técnicos y normativos. Cuando un puerto opera sin interrupciones, con equipos funcionales, zonas seguras y procesos confiables, toda la cadena logística se fortalece”.

El Rol de la Especialización

Grupo EULEN Panamá se posiciona como un aliado estratégico del sector, desarrollando planes de mantenimiento portuario que cubren desde diagnósticos técnicos especializados hasta la ejecución operativa. Sus servicios incluyen la conservación de muelles, patios logísticos, accesos, áreas perimetrales, instalaciones auxiliares y equipos operativos.

La compañía implementa metodologías de mantenimiento portuario preventivo y predictivo, cuyo objetivo es reducir riesgos, mejorar la disponibilidad y asegurar la continuidad de las operaciones. Este enfoque permite a los operadores portuarios centrarse en su actividad principal —la carga, descarga y tránsito de mercancías—, mientras la empresa especializada gestiona la conservación y sostenibilidad de la infraestructura crítica.

“Nuestro objetivo es que cada operador portuario tenga la tranquilidad de saber que su infraestructura está en manos expertas. Cuando el mantenimiento se gestiona de forma planificada, se evita la improvisación, se protege la inversión y se potencia la productividad”, añadió Pérez.

Esta estrategia de mantenimiento portuario se alinea directamente con las metas del Plan Visión 2040 de la AMP, buscando integrar infraestructura, servicios y gestión en un ecosistema logístico sólido que mantenga el liderazgo de Panamá como centro logístico regional.