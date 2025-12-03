La inclusión laboral como pilar de sostenibilidad: MAPFRE aumenta en 5.7% su plantilla de personas con discapacidad

MAPFRE Panamá impulsa la inclusión laboral al contar con personas con diversas capacidades en su equipo

• MAPFRE Panamá se suma al compromiso global de la firma, promoviendo espacios accesibles y una cultura de diversidad para fomentar el desarrollo profesional del talento local.

(03/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, MAPFRE reafirma su compromiso con la inclusión laboral como un eje fundamental de su estrategia global de sostenibilidad y diversidad. Actualmente, más de 1.152 personas con discapacidad trabajan en la empresa, distribuidas en 27 países y representando el 4.2% de su plantilla global. Este logro refleja un crecimiento interanual del 5.7% en la contratación de este talento.

A nivel de Panamá, MAPFRE, que presta servicios a más de 243 mil clientes a través de nueve oficinas y una red de más de 800 corredores, cuenta con un equipo de 369 colaboradores. La plantilla en Panamá incluye un 2% de personas con discapacidad, en línea con el compromiso de la aseguradora con entornos de trabajo equitativos.

Inclusión Laboral: Pilar de la Estrategia Global

La compañía impulsa la inclusión laboral bajo la premisa de que la diversidad fortalece la organización, tal como lo expresó Nabiha Sánchez, directora de Personas y Talento de MAPFRE Panamá. «En MAPFRE Panamá trabajamos para construir espacios accesibles, donde todos los talentos puedan desarrollarse plenamente”, señaló Sánchez.

Medición y Programas de Apoyo

A nivel internacional, MAPFRE ha desarrollado una metodología propia para evaluar el impacto de la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Esta medición valora aspectos como el bienestar físico, emocional y profesional de los colaboradores. El análisis más reciente arrojó una puntuación de 8.4 sobre 10 en calidad de vida entre los empleados con discapacidad con menos de tres años en la empresa.

Además de las mediciones, la compañía implementa diversas acciones para fortalecer su cultura inclusiva:

• Programas de orientación laboral para personas con discapacidad.

• Actividades de voluntariado corporativo; en 2024 se realizaron 281 acciones en favor de la inclusión.

• El programa de sensibilización “Miradas sin etiquetas” y la formación en sesgos inconscientes, que han involucrado a miles de empleados alrededor del mundo para promover una cultura de respeto y equidad.

MAPFRE Panamá consolida su cultura inclusiva y su apuesta por la sostenibilidad social en el país, sumándose a los esfuerzos globales del grupo.