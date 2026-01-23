MAPFRE y Lobelia Earth evalúan riesgos climáticos para 16 millones de clientes

A través de una colaboración estratégica con Lobelia Earth, la aseguradora utilizará analítica avanzada para medir la vulnerabilidad de viviendas y empresas ante desastres naturales.
MAPFRE refuerza la seguridad de su cartera global frente al cambio climático
• El proyecto busca fortalecer la gestión de riesgos y cerrar la brecha de protección frente a eventos climáticos de alta frecuencia y riesgos secundarios en mercados globales.
(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El incremento de los eventos climáticos extremos ha impulsado al sector asegurador a robustecer sus modelos de evaluación de riesgos. En este escenario, MAPFRE y la compañía especializada en analítica climática Lobelia Earth han iniciado un estudio interno para analizar la exposición de su cartera global, la cual abarca a cerca de 16 millones de clientes, frente a los diversos peligros asociados al cambio climático.
Análisis de vulnerabilidad y tecnología de alta resolución
La iniciativa profundiza en cómo fenómenos como inundaciones, incendios forestales, sequías, vientos extremos y olas de calor alteran los niveles de riesgo en viviendas, empresas y fábricas. Para ello, MAPFRE utiliza la plataforma Lobelia.Climate, una herramienta que permite evaluar la vulnerabilidad de los inmuebles ante siete peligros climáticos mediante datos de alta resolución y modelos a escala local. Esta metodología, a diferencia de los modelos globales, integra múltiples observaciones físicas para mejorar la precisión y reducir la incertidumbre en la proyección de eventos extremos.
El impacto de los riesgos secundarios
Más allá de las grandes catástrofes, el sector ha identificado un aumento en los «riesgos secundarios», que son eventos de menor intensidad pero de mayor frecuencia, como tormentas y nevadas. Estos fenómenos representan actualmente más de la mitad de las pérdidas económicas relacionadas con el clima. Ante esta tendencia, MAPFRE busca anticipar escenarios mediante herramientas tecnológicas que reduzcan la exposición financiera y social.
