Ingresos por intermediación de seguros en Panamá superaron los 180 millones de balboas

Los diez principales corredores del país concentran el 31% de los honorarios por colocación de pólizas, destacando la competitividad de la intermediación de seguros en Panamá.
Marsh encabeza el ranking de intermediación de seguros en Panamá al cierre de 2025
• Cifras de la Superintendencia de Seguros de Panamá confirman a Marsh como líder del mercado en un sector que generó más de B/.180 millones en ingresos durante 2025.
(13/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La empresa Marsh lidera el ranking de intermediación de seguros en Panamá al concluir el ejercicio fiscal 2025, según los datos oficiales emitidos por la Superintendencia de Seguros de Panamá. Al cierre de diciembre del pasado año, los ingresos reportados por los corredores de seguros en el territorio nacional sobrepasaron los B/.180 millones, cifra que subraya la importancia de esta actividad para la protección de activos, la estabilidad financiera y la continuidad operativa de los negocios en el país.
Concentración y dinamismo del mercado asegurador
De acuerdo con el informe estadístico, los diez corredores de seguros con mayor volumen de operación captaron el 31% de los ingresos totales generados por honorarios en la colocación de pólizas. Este desempeño abarca los ramos de seguros generales, vida y fianzas, reflejando un mercado diversificado que aporta activamente al dinamismo del sistema financiero panameño. En este escenario competitivo, Marsh Panamá logró ubicarse en la primera posición del ranking sectorial.
La organización fundamenta su desempeño en una operación diversificada que integra personal especializado y una infraestructura regional apoyada en innovación, gestión de datos y tecnología. Su participación destaca tanto en los segmentos de seguros de vida y salud como en los ramos generales y fianzas.
Perspectivas sobre la gestión estratégica de riesgos
Merlyn Jiménez, CEO de Marsh Panamá, manifestó que estos resultados son un reflejo del crecimiento del mercado y de una mayor conciencia institucional sobre la relevancia de gestionar los riesgos de forma estratégica. Jiménez indicó que, en un entorno global complejo, el acceso a la asesoría técnica especializada es un factor determinante para fomentar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.
El sector como habilitador del desarrollo económico
Los resultados del periodo 2025 consolidan a la intermediación de seguros en Panamá como un componente esencial para el desarrollo económico nacional. Al facilitar la transferencia de riesgos, el sector no solo impulsa la inversión privada, sino que también fortalece la capacidad de respuesta y resiliencia de los diversos sectores productivos. Actualmente, la industria mantiene una tendencia hacia la diversificación de productos y servicios integrales que acompañen el ritmo de crecimiento económico del país.
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